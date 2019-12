Uomini e Donne, Alessandro e Veronica dopo la scelta: l’intervista esclusiva

Veronica e Alessandro dopo la puntata di lunedì 16 dicembre hanno rilasciato la prima intervista alle telecamere di WittyTv. Ecco che cosa hanno detto

Uomini e Donne: Veronica lascia il trono per Alessandro Zarino

Le puntate del trono classico di questa nuova stagione di Uomini e Donne sono davvero molto movimentate. Vi ricordate che cosa è successo durante il trono di Alessandro Zarino? L’ex tentatore di Temptation Island ha stretto un legame praticamente soltanto con Veronica Burchielli (che per un po’ di tempo è stata contesa tra lui e Giulio Raselli).

La corteggiatrice ha deciso di presentargli i suoi nonni ma Alessandro si chiedeva se quello che provava fosse abbastanza. La domanda alla redazione se ci fossero altre ragazze ha portato Veronica ad andare via. Il tronista napoletano, per non perderla e per dimostrarle il suo interesse reale, ha deciso di sceglierla ma lei gli ha detto di no.

Veronica, su invito di Maria De Filippi, ha deciso quindi di sedersi sul trono al posto di Alessandro e per tre settimane ha conosciuto i suoi corteggiatori. Tuttavia, la ragazza poi ha voluto andare di nuovo da Alessandro perché non riusciva a dimenticarlo. Lui è venuto poi in trasmissione per cercare di chiarire le cose ma non aveva nessuna intenzione di rimanere per corteggiarla. Veronica, allora, ha ammesso che non aveva senso rimanere lì senza di lui e ha deciso di lasciare il trono.

L’intervista dopo la puntata

Dopo la puntata in cui Alessandro e Veronica hanno deciso di conoscersi fuori dal contesto televisivo, le telecamere di WittyTv hanno raggiunto la nuova coppia. Alessandro ha detto di essere venuto in puntata molto agitato, ma felice di rivederla:

Ero stressatissimo, però contento di rivederla e di capire guardandola negli occhi. Qualcosa nel mio cuore c’era, nel suo me lo dimostrerà. Ci proviamo.

Veronica invece ha confessato di aver partecipato alla registrazione della puntata molto tesa e molto preoccupata del fatto che Alessandro ci fosse stato o meno. Poi si è rivolta direttamente a lui:

Esistono i percorsi, questo doveva essere il mio e il tuo.

Alla fine si sono sorrisi e tra le parole “finalmente“, “passeremo il Natale insieme“, si sono baciati più volte. Che cosa ne pensate di questa nuova coppia?

I rumors

Ma dopo la puntata, registrata oltre una settimana fa, Alessandro e Veronica stanno ancora insieme? Secondo le ultime indiscrezioni, in particolare le Instagram Stories condivise da Alessandro, pare proprio di sì. In un video si sente distintamente la voce di Veronica e in un altro Alessandro ha scherzato sul fatto di non poter dire come stanno andando le cose con lei. Forse si vedrà qualcosa nelle prossime puntate di Uomini e Donne.