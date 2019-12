Giorgio Manetti da giovane? Un’attore! Addominali scolpiti e fisico da urlo: l’ex di Gemma fa impazzire (foto)

Giorgio Manetti incanta sui social, da giovane sembra proprio un attore

Il cavaliere fiorentino è stato di sicuro uno degli uomini più amati e seguiti del trono over. Giorgio Manetti ha fatto impazzire Gemma Galgani che a quanto pare ancora oggi sembra non averlo dimenticato. L’affascinante gabbiano è apparso negli studi Mediaset con tutta la sua eleganza ed ha fatto capitolare ai suoi piedi moltissime donne.

A 63 anni compiuti è un uomo attraente e nonostante sia uscito dal programma è considerato ancora un vero e proprio latin lover. Noi di Kontrokultura ci siamo chiesti se l’uomo bello e impossibile di oggi è lo stesso di quando era giovane… Ed ecco cosa abbiamo scoperto.

L’ex cavaliere di UeD si mostra a dorso nudo

L’ex fiamma di Gemma Galgani per molti anni ha vissuto in America e proprio li ha cercato di intraprendere una carriera nel mondo del cinema. Recentemente, Giorgio Manetti ha postato delle foto del periodo in cui ha tentato la fortuna oltre oceano ed è apparso completamente diverso da oggi. Nel dettaglio, come si vede dalle immagini da lui caricare su Ig, il gabbiano sembra davvero un attore hollywoodiano.

Addominali scolpiti e fisico statuario, così si presenta sui social l’amatissimo Manetti. Nella sua totale bellezza, il sessantaduenne ha conquistato le sue fan che ovviamente non hanno potuto fare a meno di riempirlo di like e commenti. (Continua dopo la foto)

Le accuse a Gemma Galgani

Nonostante non faccia più parte di Uomini e Donne, Giorgio Manetti continua a far parlare di se. In una recente intervista, il gabbiano ha parlato della sua ex Gemma Galgani e non ha perso occasione per lanciarle una frecciatina.

“Stare soli non è la fine del mondo, e può essere anche la cosa più bella. Puoi stare bene in coppia solo se stai bene da sola… oppure, Gemma, non ce la farai mai”.

Dopo aver lasciato il parterre, il cavaliere fiorentino al di fuori delle telecamere, ha intrapreso una nuova relazione. Finalmente, dopo la tormentata storia d’amore con la dama torinese, Manetti è felice accanto alla sua Caterina ed entrambi stanno vivendo una bellissima avventura.