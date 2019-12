Il Paradiso delle signore sospeso: ecco cosa è successo e quando ritorna

Gli appassionati del Paradiso delle signore dovranno rinunciare a vedere le avventure dei vari protagonisti per un po’ di tempo, dato che il programma è stato sospeso. In procinto delle festività natalizie, infatti, la RAI ha reso note le variazioni in termini di palinsesto per quanto riguarda la settimana che va dal 23 al 27 dicembre.

Nel caso specifico, infatti, la soap opera ambientata nel grande magazzino non andrà in onda. Nessuna variazione, invece, per quanto riguarda Un Posto al sole. Ad ogni modo, vediamo quando ritornerà in onda Il Paradiso e quali questioni sono rimaste in sospeso.

Ecco quando ritornerà Il Paradiso delle signore

La notizia relativa al fatto che Il Paradiso delle signore sia stato sospeso per un po’ di giorni ha rattristato moltissimo i suoi fan. Nel corso di questa settimana, infatti, sono davvero moltissime le cose che accadranno e che troveranno risposta solo nel momento del ritorno della fiction. Esso, infatti, è previsto per lunedì 30 dicembre, salvo ulteriori e improvvise variazioni nel palinsesto.

Poco prima di questa pausa, però, saranno davvero molti i colpi di scena. Innanzitutto vedremo che Marcello e Salvatore saranno in procinto di chiudere l’accordo per l’acquisizione della caffetteria. I due ragazzi, da semplici camerieri, riusciranno a trasformarsi in giovani imprenditori? A catturare maggiormente l’attenzione dei telespettatori, però, sono sempre gli intrighi amorosi.

Le situazioni rimaste in sospeso

Ebbene, essi sono davvero molti, innanzitutto, vedremo che Umberto sarà sempre più conteso tra Adelaide e Flavia. Lo spiacevole equivoco che si creerà poco prima delle festività natalizie sarà davvero imbarazzante. Riccardo, invece, dopo la rottura drastica con Nicoletta si sta avvicinando sempre di più con Ludovica, anche se la new entry Angela sta dando del filo da torcere.

Prima che Il Paradiso delle signore venga sospeso, inoltre, vedremo che la giovane commessa Roberta cederà alle avances di Marcello. La ragazza è fidanzata con Federico, il quale è fuori città per svolgere il servizio militare. Cosa accadrà nel momento del suo ritorno? Gabriella deciderà di mettere in discussione la sua storia o reputerà quanto accaduto con il Barbieri solo un momento di debolezza?