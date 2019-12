Nathaly Caldonazzo, racconta il dramma vissuto per via del padre violento e a causa di uno stalker

In un’intervista a Storie Italiane Nathaly Caldonazzo parla del padre violento e della sua brutta esperienza con uno stalker vissuta per 14 anni

Nel salotto di Eleonora Daniela la bella e affascinante Nathaly Caldonazzo parla a cuore aperto. La ex miss è stata ospite presso gli studi di Storie Italiane e ha confessato alcuni particolari inediti della sua vita.

Prima ha parlato del dramma vissuto a causa di un padre violento, che picchiava la mamma, poi della persecuzione subita per 14 anni da uno stalker. Nota alla televisione italiana per le sue partecipazioni a diversi programmi nel passato, di recente la Caldonazzo ha preso parte all’edizione 2019 vip di Temptation Island.

La sua recente esperienza ha segnato la fine della sua storia con il fidanzato. Durante l’intervista Nathalie ha parlato a lungo delle vicissitudini accadute nella sua famiglia a causa del padre violento, e ha anche detto che nonostante le denunce nulla cambiava.

Nathaly Caldonazzo non ha rivelato il nome dello stalker

Anche riguardo allo stalker che l’ha perseguita a lungo, lei denunciava, tuttavia, visto che non c’erano segni di violenza fisica, non si poteva fare nulla. La Caldonazzo ha aggiunto che il fatto che per legge la persona che perseguita non può essere condannata se non lascia violenze fisiche è sbagliato. In questo caso, la persona minacciata si impaurisce ancora di più e non riesce a vivere serenamente.

Ed è quello che è accaduto a lei, che ha passato tanto tempo nell’oscurità a causa della persona che l’ha perseguita. La Caldonazzo non ha voluto rivelare il nome di questa persona, ma ha aggiunto che si impossessano dell’altro e lo manipolano fino a distruggerlo.

La Caldonazzo e il dramma del padre violento che l’ha segnata

Nel corso dell’intervista la Caldonazzo ha parlato anche della madre, che ha subito le angherie del padre. In lei vedeva la figura di una persona fragile, mentre nel padre vedeva la persona che l’aggrediva e ha anche usato violenze psicologiche contro di lei. All’epoca lei era piccola e non sapeva cosa fare, quindi ha portato dietro con sé questo bagaglio di sofferenze che oggi non ha mai dimenticato.

Durante l’intervista a Nathaly è intervenuta in collegamento Francesca Facchinetti, che ha detto la sua sugli stalker e gli hater. La Facchinetti ha detto che se uno attacca una donna, anche se si tratta di violenza psicologica sul web, va punito, invece che fargliela passare liscia.