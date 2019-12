Mary Rider, da giornalista a pornostar la famiglia non vuole più vederla

Da giornalista a pornostar Mary Rider parla a Live non è la D’Urso del lavoro e del rapporto con la famiglia

Personaggio discusso ma entrato prepotentemente alla ribalta per aver lasciato un mestiere e averne intrapreso un altro, Mary Rider si racconta.

Per parlare di sé, del suo passato e del suo presente lo fa in un contesto speciale come quello di Live non è la D’Urso. Ma chi è la Rider? Il suo vero nome è Mariagiovanna Ferrante, è originaria della provincia di Salerno ma oggi è nota come Mary Rider.

Questo nome d’arte prende ispirazione da un grande amore, come la stessa attrice ha spiegato, nasce infatti dalla sua passione per le motociclette. Ma perché ha fatto discutere Mary e suscita ancora tante polemiche la Rider? Per un motivo ben preciso, infatti, prima di diventare una pornostar era una giornalista d’inchiesta. A rivelarlo per primo è stato il sito Dagospia, e Mary ha detto di aver lavorato molto per realizzare il suo desiderio, ovvero quello di giornalista.

Mary Rider pornostar con il consenso del marito

E come mai allora da questo mestiere è passata a fare la pornostar? Cosa ha portato Mary ad intraprendere la strada della pornografia? La Rider inizia la sua attività nel 2013, ma pare che ad essere stato fatale per lei sia stato l’incontro con Rocco Siffredi. Da qui è avvenuta la svolta che l’ha portata a diventare una vera e propria regina dell’eros, con tanto di marito e figlio al seguito.

Mary, quindi, che ha alle spalle una laurea, e che coltivava il sogno di svolgere il suo ruolo di giornalista professionista, d’un tratto diventa una pornostar! La sua scelta ovviamente ha creato problemi, in particolar modo con la sua famiglia, che ancora oggi non vuole vederla. I suoi familiari l’hanno infatti allontanata e non vogliono avere a che fare con lei. Mary ha rivelato di avere contatti solo con la madre, ma per fortuna condivide la passione per il porno con il marito.

La Rider non ha più contatti con la sua famiglia

Una notizia che ha rivelato qualche tempo fa in un’intervista a Libero Quotidiano. Ospite di Barbara D’Urso a Live non è la D’Urso, Mary parla della famiglia e di come ha reagito alla sua scelta. La rider ha comunque detto in passato di avere molto rispetto per il giornalismo ed è convinta che in un Paese libero e democratico sia una professionale indispensabile. Tuttavia non è pentita della sua scelta.