Teresa Cilia, è tutt’altro che finita la polemica su Uomini e donne “Succede sempre”

Teresa Cilia, la guerra con Raffaella Mennoia è tutt’altro che finita, vediamo cosa è successo

Non è ancora finita la polemica fra Teresa Cilia e Raffella Mennoia, e dopo l’attacco di Mario Serpa, l’ex tronista siciliana ha raccontato tutto. La Cilia ha infatti accusato Raffaella di aver provocato incomprensioni con il marito. Sul canale Instagram Teresa ha pubblicato alcune stories che possono essere rivolte anche verso la redazione UeD.

Lei però ha sottolineato che non ha nulla contro il programma, anzi deve dire grazie a Maria per averla fatta partecipare. E’ stata infatti la De Filippi a farle fare Uomini e Donne, Temptation Island e a darle anche un lavoro. Purtroppo il lavoro lo ha dovuto lasciare per qualcosa che è accaduto e in cui lei non c’entrava nulla, ma poiché lei rispetta le persone non ne vuole parlare.

Teresa Cilia ha lasciato il lavoro che le aveva dato la De Filippi

Qual è dunque il motivo per cui Teresa ha lasciato il lavoro? Forse aveva nostalgia di casa oppure a preoccuparla era la depressione del marito? Fatto sta che la Cilia ha lasciato il lavoro che le aveva dato Maria per qualcosa che l’ha costretta a farlo. O almeno così sembra da quello che ha detto lei!

Poi la moglie di Salvatore ha parlato dell’episodio che li ha allontanati dallo studio di Uomini e Donne, e lei stessa ha detto che qualcosa è accaduto. La Cilia ha anche affermato che se avesse saputo come finivano le cose ci avrebbe pensato prima. Ma lei tuttavia non sputa nel piatto in cui mangia e quindi con la sua educazione ha salutato ed è andata via.

Teresa racconta come sono andate le cose

Ma come sono andate veramente le cose? Dal racconto della Cilia emerge che tutto è iniziato quando lei e Salvatore erano ospiti in una puntata speciale di Temptation Island insieme ad altre coppie. Salvatore era uscito dallo studio e sembrava che la coppia avesse litigato, ma invece non è stato quello.

Salvatore ha invece visto qualcosa che non doveva vedere, quindi si è alzato con dignità ed è andato via. Teresa gli è corsa dietro e da lì è partito il tutto. Nonostante la Cilia avesse trovato con la De Filippi una seconda famiglia e anche l’amore, ha preferito allontanarsi, anche se ha voluto molto bene a Raffaella.