Andrea Iannone sospeso: è risultato positivo ai test antidoping

In questi giorni, come di consueto, il pilota di Moto GP Andrea Iannone si è sottoposto ai test di routine relativi all‘antidoping. I risultati che sono pervenuti, però, non sanciscono nulla di positivo per il fidanzato di Giulia De Lellis. Il ragazzo, infatti, è risultato positivo ad alcune sostanze, per tale ragione è stato sospeso dalla Federazione Internazionale di motociclismo.

La notizia, ovviamente, ha lasciato tutti senza parole. Almeno per il momento, però, il pilota non si è sentito di commentare la vicenda, ma è probabile che vorrà chiedere delle controanalisi sul campione delle urine. Vediamo quali sono i dettagli trapelati fino a questo momento.

I risultati dei test antidoping di Andrea Iannone

Il pilota Andrea Iannone è risultato positivo ai test antidoping. Il laboratorio WADA a Kreischa ha svolto le analisi in questione e, trattandosi di un centro sicuramente serio ed accreditato, pare che i risultati non lascino molto spazio ad ulteriori interpretazioni. Ad ogni modo, attraverso le analisi del campione delle sue urine è emerso che esse sarebbero positive ad una sostanza che non è stata ancora specificata appartenente agli Steroidi androgeni anabolizzanti esogeni (AAS).

Proprio per tale ragione, almeno per il momento, Andrea Iannone è stato sospeso dalla Federazione Internazionale del Motociclismo allo scopo di appurare meglio la questione. La situazione risulta davvero estremamente delicata. Numerosi sono i giornali e i siti che ne stanno parlando. Tra questi, particolarmente minuziosa è stata la ricostruzione dei fatti dell’ANSA.

Profondo silenzio da parte del pilota e della sua fidanzata

Dopo essere risultato positivo ai test antidoping, Andrea Iannone ha preferito chiudersi in un rigoroso silenzio. Almeno per il momento, infatti, il ragazzo non ha proferito parola a riguardo. Anche da parte della sua fidanzata Giulia De Lellis vige il silenzio assordante. I fan, però, sono curiosi di sapere come si evolverà la questione.

è molto probabile che Iannone decida di fare degli ulteriori accertamenti allo scopo di chiarire la vicenda. Questa brutta notizia non ci voleva proprio per i due innamorati che, da un po’ di mesi, avevano deciso di andare a convivere insieme nella villa di lui a Lugano. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito.