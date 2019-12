‘Non lo trovo educato…’: Marta Flavi, la confessione su Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Marta Flavi torna a parlare di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Dopo anni Marta Flavi è tornata a menzionare l’ex marito Maurizio Costanzo. Inoltre la donna ha fatto delle dichiarazioni anche sulla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Era il lontano 1989 quando la conduttrice decise di convolare a nozze col giornalista romano, ma il loro matrimonio durò pochissimo tempo, appena un anno.

Da quel momento sono passati parecchi anni e in molti si domandano quali siano i reali rapporti fra i due ex coniugi. In una recente intervista rilasciata per il Messaggero, la Flavi ha fatto intendere senza giri di parole di non voler parlare della sua unione col conduttore de L’Intervista per rispetto nei confronti di Queen Mary.

L’intervista al Messaggero

“È l’uomo con cui sono stata più fotografata sui giornali.Se ci si sposa si è innamorati. Però non ricordo, non voglio parlare del marito delle altre e neanche del marito di Maria. Non lo trovo educato”,

ha confidato al Messaggero la presentatrice di Agenzia Matrimoniale parlando di Maurizio Costanzo. Poi il giornalista ha chiesto alla donna se per caso farebbe mai la giurata allo show del sabato sera di Canale 5, Tu si que vales. L’ex moglie del giornalista capitolino fa replicato così:

“Non so farlo, non sono capace. Ma ringrazierei sentitamente”.

La donna ha fatto capire di apprezzare molto Maria De Filippi e le trasmissioni che fa. Ma non vuole lasciare dichiarazioni su di loro per evitare dei fraintendimenti e dare adito al gossip.

Il nuovo amore di Marta Flavi dopo Maurizio Costanzo

Dopo la fine del matrimonio con Costanzo, Marta Flavi è legata sentimentalmente a Pierluigi, un notaio che le ha fatto battere nuovamente il cuore dopo diversi uomini sbagliati.

“La separazione è dolorosissima, è veramente un lutto, è qualcosa con cui fare i conti ma richiede tempo e pazienza. Nel momento in cui arriva il divorzio ci si libera da un passato scomodo. Sono convinta che i miei prossimi dieci anni saranno i migliori che vivrò”,

ha dichiarato la donna al Messaggero. La Flavi ottenne il divorzio da Costanzo nel 1994 e successivamente quest’ultimo sposò Maria De Filippi.