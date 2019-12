Al Bano rompe il silenzio dopo la morte della mamma: “Il cuore sanguina”

Il cantante Al Bano Carrisi ha da poco subito un gravissimo lutto a causa della morte di sua mamma Jolanda, dopo tale triste avvenimento si è chiuso in un rigoroso silenzio. Il dolore provato per la scomparsa è stato così forte al punto da non avere la forza di commentare la vicenda.

Il settimanale Di Più TV, però, è riuscito a strappare qualche interessante dichiarazione all’artista di Cellino San Marco. Al Bano ci ha tenuto a ribadire tutto il suo profondo malessere poiché la mamma era la donna più importante della sua vita.

Dopo il lungo silenzio, Al Bano parla della morte della mamma

L’intervista di Al Bano Carrisi dopo la morte di mamma Jolanda sta facendo il giro del web. Tutti i suoi fan non vedevano l’ora di apprendere quale fosse lo stato d’animo del loro beniamino e quali sarebbero state le prime dichiarazioni in merito alla questione. I telespettatori, infatti, sono rimasti molto delusi quando, durante l’intervista con Simona Ventura, il cantante non ha minimamente menzionato quanto accaduto.

Ai microfoni di Di Più TV, però, l’artista si è lasciato andare parecchio ed ha rivelato che il suo cuore si è rotto in mille pezzi e sanguina. Mamma Jolanda è stata per lui la donna più importante, il suo punto di riferimento e il suo esempio. Grazie a lei, infatti, ha avuto l’opportunità di comprendere e apprezzare molti valori come la famiglia, l’amore, la fede, il rispetto, il lavoro.

Il retroscena sulla sua carriera

Nel corso di tutta la sua vita, il cantante ha sempre provato a seguire i consigli e gli insegnamenti della donna. Questo gli ha permesso di dare valore alle cose davvero importanti, come l’amore che riesce a dare forza anche nei momenti più difficili. Al Bano, inoltre, nel corso dell’intervista dopo la morte di mamma Jolanda, ha rivelato quanto la donna fosse brava nel canto, passione che, ovviamente, gli ha tramandato.

La sua carriera, infatti, è stata sostenuta proprio da sua madre, la quale ha sempre creduto in lui e lo ha spinto ad intraprendere questo percorso. Il cantante ha concluso dicendo di essere rassicurato dal fatto che sua madre “festeggerà” il Natale in cielo con suo marito.