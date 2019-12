Il Segreto spoiler Spagna: Isabel riceve una strana chiamata

Arrivano le ultime anticipazioni della soap iberica Il Segreto di Puente Viejo. Gli spoiler ufficiali sono stati rilasciati da Cultura en Serie. Negli episodi spagnoli, Isabel riceverà una telefonata in grado di ridarle il sorriso. Nello stesso tempo, Francisca Montenegro sarà pronta al suo grande rientro a Puente Viejo, sempre che la marchesa glielo permetta.

Il Segreto, spoiler Spagna: Pablo è pronto per fuggire

Stando agli spoiler spagnoli della soap opera, i subbugli che si sono verificati nella caserma di Jaca sembrano essere stati risolti. La confusione e il marasma generale faranno pensare al Capitano e al buon Ignacio che sia un buon momento per la fuga di Pablo.

Marta però ne sarà molto preoccupata e non perderà tempo per parlarne con chi di dovere. Al contrario, Isabel darà il suo benestare. Nel frattempo, Adolfo chiederà a Tomás di fargli pervenire un vaglia con l’importo dell’anello commissionato a Rosa.

All’interno del padiglione in cui è rinchiusa da mesi Francisca, c’è aria di novità. Dopo un lungo periodo di malessere, la matrona sembra migliorare. Dopo aver riconsiderato il discorso fatto con il Marchese, penserà che sia finalmente giunto il momento di partire e riprendersi ciò che è suo. Le anticipazioni svelano che Isabel riceverà una telefonata misteriosa che le farà cambiare completamente umore. Si tratta di notizie riguardanti l’eredità della Montenegro?

Matias e Alicia ancora vicini

Come raccontano gli ultimi spoiler de Il Segreto, Matias non sembrerà riuscire a stare lontano da Alicia, nonostante abbia promesso a Marcela di dare una seconda possibilità al loro matrimonio. I due avranno modo di stare vicini durante le sommosse degli operai. Giunto alla locanda, il giovane Castaneda si confiderà con la moglie, dicendosi preoccupato per i numerosi arresti che stanno avvenendo in tutto il paese.

La Del Molino si avvicinerà a Matias con l’intenzione di abbracciarlo ma lui, imbarazzato, non ricambierà il gesto affettuoso. Nel frattempo, Filiberto chiederà ad Huertas il motivo per cui Pablo è tornato, contravvenendo al piano inizialmente progettato. Il Capitano, nonostante le sue insistenti domande, non proferirà parola.

Infine, le anticipazioni della soap opera Il Segreto svelano che Francisca tornerà in forze e penserà al modo più adatto per comunicare alla marchesa Isabel la sua intenzione di abbandonare la dimora. Marcela invece, soffrirà in silenzio per il palese rifiuto di suo marito e non smetterà di pensare a come sarebbe la sua vita se avesse scelto di stare con Tomas.