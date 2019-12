Avete mai visto dove abita Alba Parietti? Una villa classica, elegante e passionale [FOTO]

Alba Parietti: il suo ruolo a Live Non è la D’Urso e il confronto con Giampiero Mughini

Dopo anni di incomprensioni, Alba Parietti qualche mese fa ha chiarito con Barbara D’Urso. Infatti la soubrette torinese ormai è una presenza fissa di Live Non è la D’Urso. E proprio nell’ultima puntata del 2019 la piemontese ha avuto un acceso scontro con Giampiero Mughini.

I due se ne sono detti di tutti i colori, ma alla fine sembra aver trovato un punto di incontro. E a proposito della Parietti, avete mai visto dove vive? Nel prosieguo dell’articolo troverete le foto e la descrizione della sua casa che è munita pure di piscina.

La casa della soubrette piemontese

L’abitazione, o meglio ancora, la villa di Alba Parietti è stata curata nei minimi dettagli da parte della proprietaria. Infatti la casa ha uno stile classico ed elegante, mentre il colore predominante è il rosso, tinta che si addice molto alla passionale soubrette torinese.

Il salone è abbastanza ampio è ben curato, ricco di fiori e tantissimi ricordi messi in bella evidenza ma con ordine. C’è da sottolineare la cucina e il salotto sono due stanze con una quadratura elevata e soprattutto curate.

Per quanto riguarda il bagno è un posto dove la donna ha la possibilità di rilassarsi con un bel bagno nella vasca e trascorrere qualche minuto in privato seduta comodamente su una poltrona, ovviamente anch’essa rossa. (Continua dopo le foto)

Il giardino e la piscina illuminata di Alba Parietti

Per tenersi in forma e per godersi dei romantici bagni sotto il cielo stellato e la luna, nella villa di Alba Parietti, è presente anche una meravigliosa piscina illuminata che è posizionata al centro di un bellissimo giardino. Infine, essendo una donna molto elegante, la cabina armadio è la ciliegina sulla torta della sua ampia casa. Infatti in quella della showgirl piemontese c’è davvero da perdersi e c’è l’imbarazzo della scelta.