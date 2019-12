Il Segreto, anticipazioni spagnole: Marcela e Tomas, attrazione fatale

Cultura en Serie ha diffuso le ultime anticipazioni ufficiali della soap opera Il Segreto, che i telespettatori italiani avranno modo di vedere tra diversi mesi su Canale 5 a causa della differenza temporale di programmazione. Le condizioni di salute di Francisca sembrano migliorare. Tuttavia, un colpo di scena potrebbe rendere difficile il suo ritorno in paese, dove la aspetta il buon Raimundo. Marcela invece, si sentirà sempre più attratta da Tomas e non riuscirà a resistergli.

Il Segreto anticipazioni: un’improvvisa partenza

Nelle prossime puntate della soap opera, Isabel avviserà il marito di dover partire all’improvviso per una questione urgente. La marchesa incaricherà la sua domestica di rassicurare Francisca: al suo ritorno, pianificheranno il rientro a Puente Viejo.

Nel frattempo, Tomas arderà di gelosia nel vedere Matias e Marcela vicini, ma sarà solo una sua impressione. Furioso, sfogherà la sua rabbia con il fratello. Francisca intanto, chiederà ad Antonita vedere il marchese, ma la donna la terrà al suo posto, come le ordinato di fare la furba Isabel.

Successivamente, Maqueda avrà un confronto con Tomas, nel quale lo spronerà a scoprire le motivazioni che hanno spinto sua madre a cambiare idea sul viaggio, ma non avrà le risposte sperate. Adolfo lo informerò che il futuro suocero gli ha offerto lavoro in fabbrica. Buone notizie invece, arriveranno da Ignacio.

L’uomo non perderà tempo a dire a Pablo che la rivolta degli anarchici è stata fermata, così come le sommosse a Madrid. Il Capitano Huertas e Pablo potrebbero così trovare la salvezza scappando dal paesino. Stando agli spoiler Il Segreto, Carolina ascolterà la conversazione di nascosto e scoppierà in un pianto disperato. Tuttavia, la ragazza sa che è l’unica via d’uscita perché Pablo non faccia una brutta fine.

Un amore incontrollabile a Puente Viejo

Continuando con le anticipazioni della soap opera Il Segreto, sappiamo che arriverà il triste momento della partenza di Pablo. Il giovane, con le lacrime agli occhi, andrà in fabbrica per salutare Urrutia. Intanto Marta proverà con tutte le sue forze a convincere suo padre a non assumere Adolfo, ma l’uomo sarà fermo sulle sue posizioni.

Inoltre, nei prossimi episodi, Matias sarà convinto del fatto che la moglie veda ancora Tomas. Il Castaneda non si sbaglierà. Marcela infatti non riuscirà a stare lontana dall’amante, nonostante voglia bene al marito. Infine, Eulalia stupirà i telespettatori spagnoli con una rivelazione sconcertante: ha un piano per scoprire dove si sia nascosta la sua acerrima nemica Francisca Montenegro.