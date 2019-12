Il Segreto trame spagnole: Isabel lascia Puente Viejo

Cosa ha in mente la marchesa Isabel? Le anticipazioni Il Segreto che arrivano da Cultura en Serie svelano che la donna lascerà senza dare spiegazioni il paesino in occasione delle festività natalizie. Nel frattempo, Eulalia sembra aver scoperto il nascondiglio di Francisca Montenegro.

Trame Il Segreto: Carolina disperata

Nelle puntate iberiche che andranno in onda in Spagna nelle festività natalizie, tanti i colpi di scena. In primis, ci sarà la partenza improvvisa di Isabel, che lascerà il paesino dopo aver ricevuto una misteriosa telefonata. Nel mentre, Rosa riunirà i suoi famigliari per comunicare loro la data del suo matrimonio. La partenza forzata di Pablo getterà nella disperazione Carolina, che lo dovrà salutare tra le lacrime. La ragazza, oltre ad affrontare un periodo di solitudine, temerà che a Pablo possa succedere qualcosa di spiacevole.

Le nuove anticipazioni de Il Segreto raccontano che Adolfo accetterà la proposta lavorativa e si recherà così in fabbrica. Tuttavia, i colleghi non lo accoglieranno affatto bene, così come Urrutia. Antoñita invece si recherà nella camera di Francisca che, stanca e senza forze, non capirà le motivazioni che hanno spinto Isabel a lasciare la tenuta. La matrona chiederà così di vedere subito il Marchese.

Il misterioso comportamento di Isabel

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto, Inigo proverà ad indagare sul motivo della partenza repentina di Isabel, ma non troverà risposte. Intanto, Francisca insiste nel vedere il Marchese e Antoñita non sa come distrarla. Mauricio invece sarà preoccupato per l’assenza di Raimundo Ulloa. L’uomo manca da settimane ed il Godoy inizierà a temere che possa essergli successo qualcosa di brutto.

Isabel, valigie alla mano, dirà ai figli e al Marchese che starà via per due settimane. I presenti rimarranno sorpresi, in quanto la partenza coinciderà con il giorno del Natale, ricorrenza che sono soliti passare in famiglia. Sarà un Natale difficile anche per Carolina, affranta per la partenza di Pablo.

La giovane troverà conforto in Manuela ed Encarnacion. Nonostante la mala accoglienza dei colleghi e di Urrutia, Adolfo riuscirà a svolgere con efficienza le sue mansioni in fabbrica. Damian invece sarà sopraffatto dalla nostalgia per il suo amico Cosme, morto tragicamente nell’incidente in miniera.

Il caposquadra proporrà ai minatori di raccogliere del denaro da devolvere alla famiglia del defunto. Le anticipazioni della soap Il Segreto relative alle puntate che andranno in onda in terra iberica nel periodo natalizio raccontano che Matias accetterà la proposta di Mauricio di diventare consigliere a Puente Viejo, informando subito dopo una soddisfatta Alicia.