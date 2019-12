Un posto al sole, spoiler 18 dicembre 2019: decisione finale su Diego

Nel nuovo ed imperdibile appuntamento di Un posto al sole che andrà in onda su Rai 3 il 18 dicembre ne vedremo delle belle e lo rivelano le anticipazioni. Innanzitutto l’attenzione si concentrerà su vari personaggi ma sarà soprattutto Diego a non passare inosservato.

Finalmente sarà possibile scoprire il destino del giovane Giordano il quale, nelle scorse puntate, ha deciso di non patteggiare. La sua scelta ha mandato nel panico Aldo Leone facendo persino indisporre i giudici. Nella puntata di mercoledì si parlerà anche di Clara in quanto ci saranno dei progressi interessanti. Michele e Silvia, invece, saranno del tutto esasperati per colpa di Otello.

Anticipazioni Un posto al sole, trama 18 dicembre

Otello continuerà a dare del filo da torcere a Michele e Silvia. La coppia non riuscirà ad archiviare la questione legata ad Otello il quale si trasferirà nel Bed & Breakfast di Serena. Proprio quest’ultima avrà una bella gatta da pelare. Alberto preoccupato per il suo futuro e la carriera, deciderà di fare qualcosa per fermare Clara.

La biondina, nonostante le parole rassicuranti di Angela Poggi, incomincerà ad avere dei problemi. Nel dettaglio Clara non si sentirà del tutto convinta delle scelte intraprese. Come ben sappiamo, la ragazza ha deciso di denunciare il Palladini per abuso sul posto di lavoro. Insomma, un vero casino giudiziario che si svilupperà maggiormente nelle prossime puntate di Un posto al sole.

Nel frattempo, arriverà la decisione finale riguardante il futuro di Diego. Il Giordano, dopo aver tentennato a lungo sul da farsi in merito al patteggiamento, ha scelto di non farsi corrompere da Aldo Leone. Questa decisione ha lasciato i famigliari di Diego a dir poco sorpresi, tuttavia al ragazzo non mancherà il loro supporto. Ebbene, nella puntata del 18 dicembre sapremo il destino del figlio di Raffaele. Riuscirà a scrollarsi di dosso l’accusa di tentato omicidio?

Spoiler UPAS

Nelle prossime puntate Aldo cercherà in tutti i modi per proteggere suo figlio, ma Jacopo deciderà di affrontare il genitore a testa alta. Diego, invece, si riprenderà in mano la sua vita e finalmente volterà pagina. Presto arriverà una notizia particolare su Arianna e Andrea.