Anticipazioni Una Vita: la maledizione sul matrimonio tra Lolita e Antonito

Nelle puntate di Una Vita, attualmente in onda in Italia, i telespettatori hanno avuto modo di vedere che Lolita e Antonito stanno per convolare a nozze. Le cose, però, non saranno così semplici tra i due, poiché sul loro capo pende una terribile maledizione. Le anticipazioni di Una Vita delle prossime settimane, infatti, rivelano che molto presto ci sarà l’ingresso di un nuovo personaggio, Ceferino, il quale sconvolgerà la vita di Lolita.

Il giovane spiegherà alla futura sposa di non poter sposare Antonito a causa di un evento verificatosi moltissimi anni fa. Nel caso in cui dovesse infrangere questo patto, terribili sciagure potrebbero colpire Antonito. A salvare le sorti della coppia felice sarà Casilda.

Una Vita: la maledizione di Ceferino

Le anticipazioni di inizio 2020 di Una Vita sono davvero scoppiettanti. Come è, ormai, noto, la soap opera cambierà la programmazione per le festività natalizie. Nella prossima settimana, infatti, andrà in onda solo il 23, 24 e 27 dicembre. Ad ogni modo, a partire da gennaio ci saranno nuovi colpi di scena che alimenteranno le trame della soap.

Tutto sembrerà pronto per il matrimonio tra Lolita e Antonito. Ad un certo punto, però, in paese arriverà Ceferino, il quale dirà di essere un vecchio conoscente di Lolita. Il giovane informerà la donna dell’esistenza di una maledizione secondo la quale i due sono costretti a sposarsi. Quando erano bambini, infatti, i due si scambiarono un bacio dopo un temporale, proprio nel momento in cui sorgeva un quarto di luna.

Anticipazioni: Casilda salva il matrimonio di Lolita e Antonito

Ceferino spiegherà di essere stato lui stesso vittima di questa maledizione, sta di fatto che ha ignorato la cosa sposando un’altra donna, la quale è morta i circostanze misteriose. Piena di paure, dunque, Lolita non vedrà altra scelta che assecondare la volontà del nuovo arrivato per non mettere in pericolo Antonito. A quel punto, però, ci penserà Casilda a risolvere la situazione.

Le anticipazioni di Una Vita svelano che la donna scoprirà che per annullare l’incantesimo è necessario che Ceferino baci una vedova. Per tale ragione, la dama si presterà a questa cosa ed annullerà la maledizione. Lolita e Antonito, dunque, potranno serenamente convolare a nozze.