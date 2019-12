Una Vita, anticipazioni puntata di giovedì 19 dicembre: Rosina racconta la verità a Liberto

Appuntamento del giovedì della soap opera spagnola di Canale 5

Ben ritrovati con nuovo spazio dedicato alla soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita. La seguitissima soap opera ambientata ad Acacias, sembra proprio che per il momento non andrà in onda in prime time.

Cosa vedremo nel prossimo episodio che andrà in onda domani pomeriggio, giovedì 19 dicembre 2019, subito dopo la serie Beautiful e prima de Il Segreto di Puente Viejo? Per scoprirlo vi consigliamo di leggere l’intero articolo dove troverete tutti le anticipazioni dettagliate.

Spoiler Una Vita: la Rubio è in trappola

Gli spoiler sul nuovo episodio della soap opera iberica Una Vita Acacias 38 in onda domani pomeriggio, giovedì 19 dicembre 2019, svelano che la Rubio si renderà conto di essere in trappola. Infatti il suo ex maestro di disegno continua a farle delle pesanti minacce.

Ragion per cui deciderà di pagare per evitare che possa crescere uno scandalo intorno al suo nome. Secondo la donna quella sarà l’unica soluzione per evitare che la sua amica possa essere perseguitata ancora. Per questo motivo la donna sarà costretta a dire tutto a Liberto. Quest’ultimo disapproverà però le sue ultime decisioni. Cosa accadrà? Per scoprirlo vi consigliamo di continuare a guardare la seguitissima soap opera spagnola di Canale 5.

I giorni di stop per Una Vita e Il Segreto

Ebbene sì, Una Vita e Il Segreto verranno trasmesse anche nel periodo natalizio escludendo i giorni segnati in rosso. Ossia Natale, Santo Stefano e Capodanno, dunque 25, 26 e 31 dicembre. Il cambio riguardera orario e durata delle puntate, approfittando della pausa di Beautiful.

Infatti, Acacias 38 verrà anticipato alle 13.40, invariato invece l’orario de Il Segreto, le puntate però avranno una durata leggermente inferiore rispetto alla norma. Alla sospensione nei giorni festivi, dobbiamo aggiungere domenica 22 dicembre, le avventure di Una Vita e Puente Viejo andranno eccezionalmente in onda il sabato pomeriggio.

Con Amici di Maria De Filippi in pausa, Mediaset ha deciso di tornare alla vecchia formula che vedeva le soap in onda dal lunedì al sabato, escludendo la domenica.