Il Segreto, anticipazioni puntata di giovedì 19 dicembre: Maria in pericolo, arriva la nuova infermiera

Appuntamento del giovedì della soap opera iberica di Canale 5

Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Il Segreto, la soap opera che ha un grosso seguito in Italia e in Spagna scritta da Aurora Guerra. Cosa accadrà nella puntata prevista per domani pomeriggio, giovedì 19 dicembre 2019 sulla rete ammiraglia Mediaset? Per scoprirlo leggete l’intero articolo dove troverete tutte le anticipazioni dettagliate e tanto altro ancora.

Spoiler Il Segreto: una nuova arrivata metterà a rischio la psiche di Maria Castaneda

Gli spoiler sul nuovo episodio della soap opera iberica Il Segreto di Puente Viejo in onda domani pomeriggio, giovedì 19 dicembre 2019, svelano che arriverà a La Habana la nuova infermiera. Quest’ultima, infatti, si occuperà della riabilitazione di Maria Castaneda. Nel frattempo il tutore dell’ordine di Puente Viejo, Meliton, inviterà il falegname Isaac è la sua amata Elsa alla cautela.

Grazie a un’ingenuità di Don Berengario, Donna Francisca verrà a conoscenza che la figlioccia Maria ha ricevuto una visita da un medico, cosa che la ragazza è il marito Raimundo Ulloa le hanno nascosto. Antolina riesce a mettere a rischio la salute della Laguna. Cosa accadrà dopo? Per scoprirlo vi consigliamo di continuare a guardare la telenovela iberica di Canale 5.

I giorni di stop per Una Vita e Il Segreto

Le soap opera Una Vita e Il Segreto andranno in onda anche nel periodo natalizio escludendo i giorni segnati in rosso. Ovvero Natale, Santo Stefano e Capodanno, dunque 25, 26 e 31 dicembre. Il cambio riguarderà orario e durata degli episodi, approfittando della pausa di Beautiful.

Infatti, Acacias 38 verrà anticipato alle 13.40, invariato invece l’orario de Il Segreto, gli appuntamenti però avranno una durata leggermente inferiore rispetto al solito. Alla sospensione nei giorni festivi, dobbiamo aggiungere domenica 22 dicembre.

Infatti le avventure di Una Vita e Puente Viejo andranno eccezionalmente in onda il sabato pomeriggio. Con il talent show Amici in pausa, i vertici del Biscione hanno deciso di tornare alla vecchia formula che vedeva le soap in onda dal lunedì al sabato, escludendo la domenica.