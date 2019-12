Uomini e Donne, Maria De Filippi è furiosa con Giulio Raselli

Maria è furiosa con Giulio

Le recenti puntate del Trono Classico di Uomini e Donne stanno facendo molto discutere a causa dei percorsi dei tronisti. Veronica Burchielli, per esempio, ha accettato il trono dopo aver detto no ad Alessandro Zarino al momento della scelta. Dopo tre settimane ci ha ripensato, così ha chiesto di aver un confronto con il ragazzo.

Quest’ultimo è tornato nello studio e ha deciso di darle una possibilità. Tina Cipollari ha inveito pesantemente contro la giovane, la quale ha preferito optare per il silenzio. Nel frattempo Giulio Raselli sta allontanando le sue corteggiatrici con il suo atteggiamento. Ragion per cui Maria De Filippi si è infastidita e gli ha imposto di scegliere.

Le incertezze

Maria è furiosa con Giulio perché risulta essere ambiguo e poco chiaro con Giovanna e Giulia D’Urso. Con la prima sembra che non riesca a reggere un confronto, dunque tendono a litigare sempre. Gianni Sperti ha notato questo dettaglio e non ha esitato a palesarlo. In effetti l’ex tentatore mostra di essere in difficoltà quando ha una discussione con la ragazza.

Probabilmente per questo motivo non prende una decisione. Per quanto riguarda l’altra, le cose non vanno bene a causa di alcune segnalazioni. L’ultima è stata fatta da una sua ex amica, la quale ha riferito di un bacio dato a un famoso calciatore. Giulio ha perso le staffe al punto tale da offenderla in un’esterna. Nonostante tutto lei è tornata per ribadire la sua versione dei fatti.

Se da un lato Giulio non si fida di Giulia, dall’altro teme la maturità di Giovanna. Con una non vivrebbe serenamente la storia per mancanza di fiducia mentre con l’altra teme di non raggiungere un equilibrio di coppia. La conduttrice, stufa della situazione, è ricorsa alle maniere forti. Gli ha fatto capire con le buone che deve fare chiarezza con i suoi sentimenti.

Il rifiuto di una corteggiatrice

Secondo le anticipazioni sembra che Giulio abbia scelto perché costretto dalle circostanze, però riceverà un netto rifiuto. Molti credono che Giovanna abbia detto no e che probabilmente avrà la proposta del trono. Per quanto riguarda Giulia si dice che corteggerà l’altro tronista. Per ora sono solo voci di corridoio, dunque non ci resta che attendere.