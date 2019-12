GF Vip 4, ultimi aggiornamenti sul giorno di messa in onda

Ultimi aggiornamenti sul GF Vip 4 andrà in onda da gennaio 2020 su Canale 5. Alla conduzione, ci sarà Alfonso Signorini che succederà ad Ilary Blasi. Il direttore di Chi, inoltre, sarà affiancato da due opinionisti come Pupo e Wanda Nara. E, si dice, che ha messo in campo un cast di spessore.

Due nomi ufficiali, quelli di Rita Rusic e Pago. Dopodichè, tante indiscrezioni sui nuovi vip che entreranno nella casa. Si fanno i nomi di Barbara Alberti, Michele Cucuzza, Kabir Bedi, Paola Di Benedetto e Loredana Lecciso tra i tanti.

Come andrà a finire? Al momento, quello che sappiamo guardando gli ultimi aggiornamenti, è che nel mese di gennaio il GF Vip 4 andrà in onda per ben due volte a settimana. Una messa in onda strategica, da parte del Biscione, sia per ovviare ai buchi di palinsesto, ma anche per approfittare del cast che, secondo varie fonti come Dagospia, sarà veramente di alto livello.

GF Vip parte mercoledì 8 gennaio, poi lunedì e venerdì

Secondo quanto svelato dall’ultima variazione di palinsesti pubblicata da Publitalia, il Grande Fratello Vip 4 partirà ufficialmente mercoledì 8 gennaio 2020. Dopodichè, dalla settimana successiva e per tutto il mese di gennaio, il reality condotto da Alfonso Signorini andrà in onda il lunedi ed il venerdì. Se nel primo giorno della settimana il GF Vip 4 fronteggerà la fiction Rai, al venerdì avverrà la sfida a sorpresa contro Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, in onda su Rai 1.

Una gara auditel molto interessante e del tutto inaspettata, visto che fino a neanche sette giorni fa, era certo che Il Cantante Mascherato avrebbe fronteggiato la fiction I Fratelli Caputo con Nino Frassica e Cesare Bocci che, molto probabilmente, andrà in settimana (martedì o mercoledì). Un cambio di giorno, quello della fiction Mediaset, motivato dal fallimentare tentativo della collocazione al venerdì dove, eccetto Rosy Abate 2, tutte le altre serie tv hanno fatto bassi ascolti, in particolare Il Processo con Vittoria Puccini.

Ultimi aggiornamenti, seconda puntata del GF Vip 4 già venerdì 10 gennaio

Nelle righe di sopra, vi abbiamo detto che il GF Vip 4 andrà in onda anche di venerdì, precisamente dal 17 gennaio e quindi contro la seconda puntata de Il Cantante Mascherato. Al contrario di quanto scritto sul sito di Publitalia però, voci di corridoio vorrebbero che la doppia programmazione del GF Vip 4 avvenga già dalla prima settimana. Quindi, l’8 ed il 10 gennaio, il reality andrebbe in onda per le prime due puntate, anche per non lasciare libero l’esordio del programma di Milly Carlucci. Sarà vero?