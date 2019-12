Guai in vista per Giulia De Lellis a causa di Andrea Iannone, ecco i dettagli

Guai in vista per Giulia

Non è un bel periodo per Giulia De Lellis, dato che sta aiutando il fidanzato Andrea Iannone a superare un momento molto difficile. In pratica il pilota 30enne è risultato positivo al test anti-doping, effettuato in occasione del MotoGp di Malesia a Sepang, il 3 novembre 2019. Ragion per cui è stato momentaneamente sospeso dalla Federazione Internazionale di Motociclismo.

Con le analisi sulle urine sono state trovate tracce di steroidi anabolizzanti. Inevitabile, dunque, è stata la decisione di non farlo partecipare a qualsiasi tipo di competizione. Nonostante tutto lui dichiara di essere tranquillo, in quanto ha promesso di dimostrare il contrario con ulteriori controlli medici.

‘I have every confidence in the positive conclusion of this affair’

Guai in vista per Giulia dal momento che il suo partner sta combattendo per far valere la sua totale estraneità dal fatto menzionato. Andrea ha sottolineato che da anni si sottopone a continui controlli e hanno sempre avuto un esito positivo. Per ora non ha nessun documento tra le mani che attesti ciò che si sta dicendo sul suo conto.

Ha la coscienza pulita, quindi non avrà problemi a fare un’ulteriore analisi. Con queste parole, rese pubbliche sul suo profilo Instagram, ha rasserenato i suoi fan che non hanno mai smesso di credere in lui. Il campione di motociclismo è diventato popolare grazie alla sua relazione con Belen Rodriguez.

Dopo un anno si sono detti addio, così lei è tornata con Stefano De Martino mentre lui si è consolato tra le braccia di Giulia. Si sono mostrati in pubblico alla mostra cinematografica di Venezia, sfilando sul Red Carpet più innamorati che mai.

Dopodiché hanno raggiunto l’apice del successo con la pubblicazione del libro dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Il fatto che si parlasse spesso di Andrea Damante non ha infastidito Iannone, anche se alcuni hanno detto il contrario. Fatto sta che ad oggi sono una coppia solida. Senza dubbio supereranno questo spiacevole evento.

Belen contro Giulia

Tra Belen e Giulia non c’è un buon rapporto. Secondo molti la showgirl argentina avrebbe avuto un flirt con Damante quando era ancora fidanzato con l’altra. A prescindere da ciò si sono lanciate delle frecciatine sui social per altri dissapori. Ai tempi del Grande Fratello Vip Belen faceva il tifo per lei, anche perché aveva legato con la sorella Cecilia. Oggi, invece, le cose sono cambiate.