Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata di giovedì 19 dicembre: la proposta di Agnese ad Armando

Appuntamento del giovedì con Il Paradiso delle Signore 4 Daily

Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Il Paradiso delle Signore 4, la serie che è ritornata sul piccolo schermo da tre mesi. Cosa vedrà il pubblico nel quarto episodio settimanale trasmesso domani pomeriggio, giovedì 19 dicembre 2019 su Rai Uno?

Ricordiamo che lo sceneggiato è tornato con nuove emozionanti puntate che hanno come protagonisti ma anche alcuni personaggi inediti. Naturalmente non stanno mancando i colpi di scena. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nel 49esimo episodio che partirà alle ore 15:40 subito dopo il programma capitanato dalla napoletana Caterina Balivo.

Spoiler quaranovesima puntata de Il Paradiso delle Signore Daily

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, rivelano che Salvatore e Rocco saranno profondamente contrari all’idea di Agnese. Per quale motivo dovrebbero accettare di buon grado la proposta della signora Amato nei confronti di Armando Ferraris? Resta il fatto che Agnese è una donna adulta e non farà molto caso alla loro opinione.

Proporrà, quindi, al capo magazziniere di trasferirsi definitivamente nell’appartamento libero nel loro palazzo. Salvatore riuscirà a convincere Marcello che accettare l’aiuto economico di Riccardo sarà una buona idea. In questo modo potranno comprare la Caffetteria.

Il Paradiso delle Signore Daily: Riccardo tranquillizza Ludovica

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore 4 in onda giovedì pomeriggio 19 dicembre 2019, svelano anche che visto il ritorno di Clelia nella Capitale, le Veneri acquisteranno un piccolo dono per Carletto. Marta, però, non ha ancora metabolizzato il fatto che la Calligaris se ne vada di nuovo.

Così si farà venire in mente un piano per convincere la ex capocommessa a restare al Paradiso. Riccardo cercherà di tranquillizzare Ludovica. La giovane Brancia sembrerà essere abbastanza gelosa di Angela, ma il ragazzo la rassicurerà dicendole che il suo rapporto con la cameriera del Circolo non è così forte come sembra. Cosa accadrà dopo? Per scoprirlo vi consigliamo di continuare a guardare la seguitissima serie di Rai Uno.