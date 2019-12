Monica Bellucci, grande paparazzata con lui: la foto parla chiaro (FOTO)

Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre si erano lasciati alcuni mesi fa, ma sono stati visti insieme in un ristorante di Parigi

La bellissima attrice Monica Bellucci è di nuovo al centro del gossip e dei pettegolezzi per via della sua vita amorosa. A sorpresa, sembra si stia nuovamente frequentando con l’ex fidanzato, Nicolas Lefebvre. I due si sono conosciuti nell’estate del 2017,e a partire dal 2018 hanno iniziato a circolare foto in cui erano ritratti assieme. I più romantici e le testate scandalistiche avevano dato per vera la notizia di un’imminente matrimonio.

Nel 2019, però, la bellissima attrice Monica Bellucci aveva confessato alla rivista "F" che la loro relazione sentimentale si era interrotta. I due avevano però scelto di rimanere amici e di continuare il loro positivo sodalizio artistico. L'attrice aveva infatti sottolineato come l'uomo, anche lui artista, l'aveva profondamente arricchita umanamente e professionalmente.

Chi e la rivelazione a “La Reserve”

Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre sono però stati paparazzati dai cronisti di “Chi” nel famoso ristorante di Parigi “La Reserve”. Il loro atteggiamento sembra quello di una coppia affiatata, che si scambia tenerezze e baci durante la cena. I due non hanno commentato la notizia, e quindi ad oggi non ci sono ancora nè conferme nè smentite ufficiali.

Le altre relazioni Di Monica Bellucci

Monica Bellucci è considerata una delle donne più belle al mondo, e tutte le sue relazioni sono state sulla cresta dell’onda delle pagine di cronaca rosa. Molto giovane sposò il fotografo italo-argentino Claudio Carlos Basso, ma il loro rapporto durò pochi mesi.Dal 1990 al 1996 vive con Nicola Farron, attore oristanese.

Nel 1999 sposa lo storico compagno Vincent Cassel a Montecarlo. La coppia avrà due figlie, Deva (nata nel 2004) e Léonie (nata nel 2006). A partire dall’agosto 2013, i due si sono separati, pare a causa del dissoluto stile di vita di Cassel durante la sua permanenza a Rio de Janeiro. E ora, a far battere il cuore dell’attrice sembra essere tornato Nicolas Lefevbre.

Diciotto anni meno dell’attrice italiana, una figlia avuta da una precedente relazione, gallerista, modello e scenografo. I due si erano pubblicamente esposti durante la sfilata di Chanel al Grand Palais di Parigi lo scorso anno, quando vennero fotografati sul front row mano nella mano durante lo show.