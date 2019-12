Matteo Salvini e Francesca Verdini si baciano appassionatamente al ristorante (FOTO)

Scoppia la passione fra Matteo Salvini e Francesca Verdini, i due al ristorante sono più innamorati che mai!

Se qualcuno aveva pensato che fra il leader della Lega e la fidanzata c’era aria di crisi dovrà ricredersi. Dalle foto pubblicate sui giornali la coppia sembra molto affiatata e lo si vede da come si bacia appassionatamente.

La storia fra Matteo Salvini e Francesca Verdini quindi prosegue a gonfie vele. Lo si vede perfettamente dalle effusioni che si scambiano mentre stanno cenando in un ristorante barese. Dopo aver mangiato e bevuto i due piccioncini non resistono più e come dimostrano le foto i baci si fanno bollenti.

La loro passione è incontenibile e fanno addirittura scalpore nel locale, richiamando perfino l’attenzione delle telecamere. Non esiste la crisi fra i due, e si baciano con un trasporto vero e intenso. Anche se fra loro c’è una certa differenza d’età e nonostante i maligni li avessero già dati per spacciati , i due fidanzatini non esitano a mostrarsi in pubblico. (continua dopo la foto)

Matteo Salvini e la fidanzata si baciano alla fine della cena

La coppia si è incontrata dopo che Matteo Salvini aveva partecipato a un incontro alla Fiera del Levante di Bari. Per lanciare le regionali in Puglia Salvini ha infatti chiesto un comitato di sicurezza nazionale tra i sostenitori di maggioranza ed opposizione. Dopo aver preso parte all’incontro il leader della lega ha portato la fidanzata in un ristorante per cenare.

Qui la coppia ha potuto trascorrere qualche momento intimo nel bel mezzo di una cenetta romantica in cui non sono mancati baci appassionati. Probabilmente presa dall’euforia, Francesca Verdini stuzzica il fidanzato e lui non resiste, ma asseconda anzi le avances della sua dolce metà. Forse l’alcol ha fatto il suo effetto? Oppure è la giovane e bella fidanzata ad intrigare il leader della Lega?

Salvini e Francesca Verdini non sono in crisi

Qualunque sia il motivo di tante effusioni, di sicuro fra i due non c’è aria di crisi. Anzi, l’aria di crisi sembra l’abbia solo il governo. Per meglio dire, è Matteo Salvini che sta cercando di far entrare il governo in crisi, ma per quanto riguarda la sua relazione tutto procede al meglio. Fra i due l’amore continua ad essere forte e sentito, e non accenna a diminuire. Almeno per ora, poi si vedrà, e noi staremo a vedere cosa accadrà!