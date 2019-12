Luana Colussi, a Pomeriggio 5, rivelazioni choc sulla sua intimità

Ospite a Pomeriggio 5, Luana Colussi confessa di essere casta da 5 anni, la D’Urso ammette che anche lei sta bene da sola!

Durante l’ospitata a Pomeriggio 5 Luana Colussi fa rivelazioni scioccanti sulla sua intimità. L’ex conduttrice, da molti anni ormai lontana dalla tv, ha detto di essere casta da 5 anni, anche se i corteggiatori non le sono certo mancati. Ancora oggi affascinante e bellissima, la Colussi ha conquistato a suo tempo gli italiani proprio per la sua avvenenza. Non passava inosservata e ogni suo movimento era carico di sensualità.

Cosa le è successo nel frattempo? Nulla di particolare, semplicemente ha deciso di dedicarsi alla famiglia e ai figli. Il fatto di non avere una persona accanto non la turba e non sente il bisogno di vivere una nuova storia d’amore. La conduttrice ha rivelato che la scelta di essere casta l’ha fatta per pensare a se stessa. Una scelta che ha fatto con grande consapevolezza e di cui è fiera.

Luana Colussi ha capito che le sue bambine erano la priorità

Luana Colussi era molto nota nel mondo della televisione nel corso della sua intervista a Pomeriggio 5 ha rivelato qualcosa di inedito. La Colussi ha detto che in realtà non voleva lasciare la televisione per le bambine. Tuttavia tenerle fra le braccia le ha fatto capire che loro erano la priorità. Dopo essersi separata dal compagno ha preso la decisione di mantenersi casta e non è affatto pentita di averlo fatto.

Alle sue parole arriva con grande sorpresa la risposta di Barbara D’Urso, che ha detto di essere perfettamente d’accordo con lei. Una risposta a sorpresa, indubbiamente, ma sulla sua vita provata c’erano stati già dei rumors. Insomma, è chiaro che anche Barbara D’Urso non ha una storia d’amore da molto tempo, ma preferisce stare da sola e ci sta anche bene.

Barbara D’Urso approva la decisione di Luana Colussi

Quindi, stando alla risposta di Barbara D’Urso, dobbiamo supporre che anche lei è casta come Luana Colussi? La sua affermazione “ Stiamo bene sa sole” può essere interpretata in questo modo, visto che da tempo non si vede un uomo accanto a Barbara.

Il pubblico applaude e anche la Cipriani, presente in puntata, approva. Ma quindi vanno tutte controcorrente, adesso sono tutte caste? Naturalmente le affermazioni in questa puntata di Pomeriggio 5 susciteranno critiche e polemiche, ma staremo a vedere cosa succederà!