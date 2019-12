Gemma e Juan Luis a letto insieme, ma…: anticipazioni puntata odierna di Uomini e Donne

Primo appuntamento settimanale del Trono over di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata odierna del Trono over di Uomini e Donne, rivelano che si partirà come sempre con Gemma Galgani e Juan Luis. In settimana quest’ultimo si è recato dalla dama a Torino ed hanno dormito insieme.

Ma a quanto pare sotto il piumone non è accaduto nulla perchè lui si è addormentato. Addirittura sarebbe rimasto vestito, lei invece è stata sveglia fino all’alba a domandarsi come mai tra di loro ci fosse questa distanza.

Spoiler Trono over: Armando smaschera Juan Luis

Quindi Armando lo accuserà di essere falso, pure nel dire la professione che svolge in quanto non è un vero dentista, ma solo un tecnico. Poi farà leggere i messaggi e gli audio della sorella scambiatisi con Ciano a Gianni Sperti e Tina Cipollari, dove si capirà che lui l’aveva contattata su IG facendo il cascamorto con lei quando si sono visti.

Inoltre avrebbe allungato le mani mentre danzavano, ma la donna lo ha rifiutato e non ha voluto più nè vederlo nè sentirlo. Il cavaliere ha riprovato a ricontattarla più volte dopo per chiederle se era veramente la sorella di Incarnato, senza però ricevere mai risposta. Juan insisterà dicendo che erano solo amici. Quindi il partenopeo tornerà anche sulla vicenda signora di Firenze, quella che Ciano considera un’amica.

Uomini e Donne: Gemma piange sulla spalla di Tina

Gli spoiler della puntata odierna del Trono over di Uomini e Donne, svelano anche che Armando porterà in studio le prove che attestano che la signora non è sua amica. Infatti si sono sentiti sui social e lui si è autoinvitato a casa sua. Quindi sono due prove che serviranno a far capire a Gemma Galgani che Juan Luis non è interessato a lei.

Anche Gianni Sperti dirà di non credere a Ciano, visto che ha fatto pure una serata venerdì scorso. La dama torinese, però, confermerà che lui aveva questa serata e le aveva anche detto di accompagnarla. Maria De Filippi domanderà alla piemontese se ha il sentore che lui la stia usando, lei dirà di iniziare ad avere dei dubbi.

Il dentista ha detto chiaramente che tra loro non c’è chimica, quindi il parterre le diranno di lasciarlo, perchè sta solo speculando su di lei. Gems uscirà dallo studio disperata e si butterà su un divano, arriverà Tina Cipollari a consolarla finendo col piangere sulla spalla della vamp. Poi verrà chiamato anche il dottore.