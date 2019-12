Oroscopo Paolo Fox 18 dicembre: le previsioni di oggi segno per segno

L’oroscopo di Paolo Fox del 18 dicembre è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Periodo di recupero per i nativi del Capricorno. Giornata nervosa e negativa per le persone dei Pesci. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche per questa giornata di mercoledì.

Paolo Fox oroscopo 18 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – Venere non è più in opposizione e questo vi spinge a fare di più. Finalmente arrivano buone notizie. Nell’ultimo periodo del 2019, alcune situazioni legate al denaro non hanno avuto molto successo perciò il lavoro ha bisogno di qualche ritocco. Serata di recupero in amore.

Toro – Nel campo professionale dovete trovare delle soluzioni. Le coppie che stanno attraversando momenti di crisi devono stare tranquilli. Comunque il 2020 sarà un anno importante: può portare un amore o una nascita. Se qualcuno non concorda con le vostre scelte, date di matto.

Gemelli – Siete un po’ agitati e magari troppo stanchi a causa di una montagna di cose da fare. Anche se è un periodo difficile, dovreste regalarvi un po’ di serenità e pensare di più all’amore. In questi giorni potreste essere arrabbiati con una persona, cercate di mantenere la calma. Giornata rivelatrice quella del 28 dicembre.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Dall’inizio del mese state vivendo una situazione un po’ agitata. Giornata noiosa, chi aspetta una risposta lavorativa, l’avrà nel giro di poco tempo. L’amore lascia a desiderare. I cuori solitari non devono scoraggiarsi, mentre chi è in coppia ritrova un po’ di serenità.

Leone – Ci sono importanti scelte da fare in campo lavorativo. Chi ha perso il lavoro o ha avuto un blocco, a breve riceverà informazioni importanti. Tutte le vostre iniziative potrebbero incidere sul rapporto sentimentale. Molti potrebbero scegliere di stare un po’ da soli oppure discutere, anche senza motivo.

Vergine – Nel prossimo 2020 sarete uno dei segni favoriti. Entro poche settimane potrete risolvere una questione di soldi. Nei giorni scorsi, con Giove contrario siete stati costretti a ridimensionare le spese. Ora, cambiamenti, trasferimenti, blocchi sono un capitolo chiuso. È arrivato il momento di avvicinarvi alla persona interessata.

Previsioni di mercoledì 18 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Grande successo nell’ambito lavorativo. Entro fine anno potreste cambiare ruolo o gruppo oppure società. L’amore se non c’è, busserà presto alla vostra porta. Per ora, non avete nessun pianeta contrario. L’oroscopo di Paolo Fox raccomanda di pensare positivo.

Scorpione – Giornata interessante. Il fisico subirà dei miglioramenti e chi tra luglio e novembre è stato molto male, riuscirà a risolvere molti problemi. Anche l’amore può risplendere, soprattutto tra il 20 e il 30 dicembre. In alcune storie ci vorrà molto coraggio per affrontare alcuni problemi spinosi.

Sagittario – Anche se avete ripreso il lavoro da poco, non siete ancora in vena di lavorare. Le idee nuove possono avere successo. Se in amore state cercando la persona giusta, le prossime settimane sono le migliori anche perché Venere sarà attiva.

L’oroscopo di Paolo Fox del 18 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – Periodo favorevole. Se state aspettando delle risposte a carattere legale, le avrete dalla prossima settimana. In amore inizia un periodo di recupero, anche se alcuni di voi hanno perso un po’ di fiducia. Le stelle del 2020 sono molto interessanti, non buttatevi giù.

Acquario – Cercate di fare economia e non di non fare passi azzardati, anche perché a fine mese ci sarà qualche momento di disagio. Periodo importante in amore, i single cercano l’anima gemella mentre le coppie in difficoltà sono a rischio. Avete bisogno di liberarvi di alcuni problemi che vi portate dietro da qualche tempo.

Pesci – Questa Luna opposta vi rende particolarmente nervosi. In questa giornata fate attenzione alle cose negative che capitano. Dall’anno prossimo, la fortuna sarà sempre con voi, perciò cercate di essere positivi. In breve tempo riuscirete a risolvere anche delle piccole questioni legali.