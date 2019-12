Oroscopo Branko di oggi 18 dicembre: le previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 18 dicembre annuncia novità davvero succose per il vostro segno zodiacale. Influssi eccezionali per i nativi del Leone. Giornata malinconica per i nati sotto il segno dei Pesci. Nel dettaglio, le previsioni dei pianeti e delle stelle per questa giornata di mercoledì.

Branko oroscopo 18 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata pensate solo al lavoro. Avete un’ottima preparazione, non vi stancate mai di imparare nuove tecniche e combinazioni finanziarie mirate al successo. Un consiglio: definite bene il vostro ruolo in una società, collaborazione.

Toro – I contatti che Luna forma con i cinque pianeti sono davvero positivi. Solo un pianeta si oppone, stanca il fisico, e v’impedisce di guadagnare: Marte-Scorpione. Chi ha un lavoro libero deve prendere tutto ciò che gli spetta, anche se fa venire l’orticaria a qualcuno.

Gemelli – Luna in Vergine tocca la famiglia, questioni di casa e proprietà immobiliari e terriere che possedete altrove. Ci sono tensioni e incomprensioni anche con i colleghi di lavoro. Rimandate gli appuntamenti, incontri: non è proprio giornata. Venere brilla anche nella nebbia, dovete solo avere pazienza.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Giornata positiva per lavoro, conferenze, viaggi, contatti. Mercurio si occupa della faccende domestiche, carriera, sistemazione dei figli. Nonostante tutto, dovete rimanere con i piedi per terra, Nettuno è pronto a confondervi. Marte allontana la passione.

Leone – Coloro che sanno sorridere alla vita vengono ricompensati con la fortuna. Influssi eccezionali, come Mercurio in Sagittario, favoriscono il campo pratico, lavorativo e degli affari. Saturno ci va pesante con la salute, ossa. Riguardatevi.

Vergine – Luna ultimo quarto non è amorosa o passionale ma Venere-Giove, in Capricorno, favorisce un grande amore. Emozioni e innamoramenti anche per chi ha una certa età. Nel campo lavorativo dovete rilassarvi, gli affari vanno benissimo.

Previsioni di mercoledì 18 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Costretti a lavorare, siete sempre alla ricerca di qualcosa che vi dia più di quello che avete realizzato i giorni scorsi. Se i contrasti con i collaboratori provocano la voglia di mollare tutto, vuole dire che state attraversando un periodo di espansione. Se non riuscite a dare più slancio nella vita di coppia, la colpa non è del partner.

Scorpione – Siete gratificati dal transito migliore per quel che riguarda l’intelletto, Plutone congiunto a Saturno vi rende imbattibili. Nel campo professionale e degli affari siete indietro nei pagamenti. Amore sempre più eccitante.

Sagittario – Con Luna severa in Vergine dovete stare attenti a qualche difetto, voi non accettate critiche. La vostra ironia infastidisce nel campo professionale. Attenzione agli effetti indesiderati sulla salute. Anche il vostro partner è fuori gioco.

L’oroscopo di Branko del 18 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – Siete pronti a rinascere come l’araba Fenice che risorge dalle proprie ceneri. Siete sempre pronti a qualsiasi nuova avventura, pur di mettere fuori gioco le persone che mettono il bastone tra le ruote nell’ambiente in cui vivete.

Acquario – Mercurio garantisce carriera e successo anche con persone e in posti nuovi. I giovani di talento devono organizzare piano per l’anno nuovo. Prima di buttarvi a capofitto in qualsiasi impresa economica, professionale, sportiva, artistica, dovete ravvivare il vostro vecchio legame d’amore. I cuori solitari devono farsi belli.

Pesci – Ultimo quarto mette ko fisico e morale. In questa giornata vi fate prendere dalla malinconia. In amore, Venere e Marte riescono sempre a creare occasioni di conquista, però, è meglio aspettare la Luna giusta. L’ultima notte del 2019 sarete baciati dalla fortuna.