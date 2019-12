Una Vita anticipazioni 23-27 dicembre: torna Marcelina

Le anticipazioni di Una Vita annunciano una proposta matrimoniale, un malore e un inaspettato ritorno. Samuel sorprende la sua amata con una dichiarazione d’amore. Durante il banchetto, un malore colpisce Celia e la sua salute fa preoccupare tutti, soprattutto Felipe.

Nel frattempo, un personaggio inaspettato ritorna ad Acacias. Per saperne di più, leggete le trame delle puntate della soap iberica in onda da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre su Canale 5.

Anticipazioni Una Vita: Samuel sorprende Lucia

Quando Celia scopre che Lucia ha trascorso la notte fuori di casa con Samuel, reagisce malissimo. Un collezionista francese rimane stregato da una fotografia scattata da Flora e la compra. Il giovane Alday organizza uno speciale banchetto in onore della giovane Alvarado.

Durante l’evento, il rivale di padre Telmo coglie di sorpresa Lucia e le chiede sposarlo. La ragazza non riesce a dargli una risposta perché il malore di Celia ruba le sue attenzioni. Felipe, intanto, vuole far visitare la sua amata da un dottore, ma non riesce a trovarlo. Le condizioni di salute di quest’ultima peggiorano a vista d’occhio e tutti si mobilitano per cercare un medico.

Celia sta male, Felipe disperato

Le anticipazioni delle puntate italiane di Una Vita in programma fino a venerdì 27 dicembre, si concentrano sul malore di Celia. Quest’ultima viene subito visitata da un dottore, il quale informa Felipe che le condizioni di salute della sua donna sono davvero preoccupanti. Nel frattempo, la giovane Alvarado accetta di sposare Samuel ma preferisce posticipare la data del loro matrimonio finché Celia non si sarà ripresa del tutto.

La giovane Verdejo consiglia alla Alvarado di non preoccuparsi per lei e di andare avanti con i preparativi per il matrimonio. Nel frattempo, un personaggio molto conosciuto ritorna ad Acacias. Si tratta di Marcela Mola de Escolano Lòpez, detta Marcelina.

Programmazione tv, Una Vita: saltano due appuntamenti, ecco quando

Questa settimana, la soap Una Vita varia la sua solita programmazione. Infatti, le vicende dei personaggi di Acacias non vi faranno compagnia mercoledì 25 dicembre, giorno di Natale, e giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. La soap iberica torna regolarmente in onda venerdì 27 dicembre su Canale 5, alle ore 13:40 circa.