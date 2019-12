Spoiler U&D trono classico: Giulio “insulta” i genitori di Giovanna, Carlo dà di matto

In procinto delle festività natalizie le registrazioni di Uomini e Donne sono state spostate a lunedì per il trono over e martedì per il trono classico. Nel corso delle riprese effettuate ieri, 17 dicembre, gli spoiler de Il Vicolo della news svelano che si è parlato del trono classico di Giulio e Carlo.

Gli animi si sono presto infuocati nello studio ma, stranamente, non solo per le polemiche tra Raselli e Giovanna ma anche, e soprattutto, per una scenata fatta da Carlo. Inoltre, ci sono stati anche due ospiti, Teresa e Andrea i quali sono apparsi molto felici e innamorati.

Spoiler trono classico: scontro tra Giulio e Giovanna

Gli spoiler inerenti la registrazione di ieri del trono classico di Uomini e Donne rivelano che Giulio, subito dopo la precedente puntata, si è recato da Giovanna per poterle parlare. I due si sono chiusi nella casetta ed hanno avuto odo di chiarirsi. Raselli è stato molto bravo ad addolcire la furiosa Abate, sta di fatto che tra i due è scattato anche un bacio.

In seguito, però, è andata in onda l’esterna con Giulia e quest’ultima ha deciso di portare Raselli a conoscere i suoi genitori. L’esterna è andata benissimo e la famiglia della D’Urso ha accolto in modo molto caloroso il tronista. Questo gli ha fatto molto piacere, sta di fatto che, una volta tornata la linea in studio Giulio ha fatto un paragone poco elegante con i genitori di Giovanna. In particolar modo li ha accusati di non averlo accolto con lo stesso entusiasmo della famiglia della D’Urso.

La scenata di Carlo

A quel punto Giovanna ha perso le staffe ed ha difeso fermamente i suoi genitori accusando il tronista di aver fatto un’uscita davvero pessima ed ha annunciato che non lo porterà mai più dai suoi. Stando agli spoiler del trono classico, per stemperare la tensione Maria ha spostato l’attenzione su Carlo. Il ragazzo ha discusso pesantemente con Chiara in esterna poiché la ragazza precedentemente aveva detto di non dare molta importanza al bacio.

Il tronista ha perso completamente il controllo e l’ha insultata in modo pesante. La discussione è proseguita anche in studio e Lorenzo, opinionista ormai fisso in studio, ha attaccato il ragazzo dicendogli di essere davvero un cafone nei confronti delle donne. Anche il pubblico è rimasto inorridito dal comportamento dell’apparentemente quieto Carlo.