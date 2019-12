Uomini e Donne, anticipazioni: Carlo sbotta in puntata, parolacce e liti furiose in studio

Martedì 17 dicembre c’è stata una nuova registrazione del trono classico. Carlo si è reso il grande protagonista ma su di lui piovono accuse. Ecco che cosa è successo

Uomini e Donne, anticipazioni: Carlo sbotta, è caos in studio

Eravamo abituati a vedere un Carlo molto pacato, forse a volte un po’ provocatore con le ragazze, ma quello che si è presentato nella nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne ha sorpreso tutti. E non in positivo.

Martedì 17 dicembre si è registrata una nuova puntata del trono classico e, dopo lo spazio dedicato a Giulio Raselli, Maria De Filippi ha fatto vedere l’esterna di Carlo e Chiara. Il tronista era furioso con la corteggiatrice per la sua reazione in puntata. Infatti, lui, dopo averla baciata, aveva detto di non dare importanza al bacio e lei ha risposto “idem”.

Ebbene, secondo Carlo “un uomo può dire queste cose ma una donna no”. Secondo Il Vicolo delle News Carlo e Chiara si sono insultati pesantemente anche in studio. Non solo, poi lui si è rivolto in malo modo anche a Bruna mandandola via dicendole che “di lei non gliene frega un c***”.

Ma non è finita qui. Lorenzo Riccardi, opinionista della puntata, ha provato ad intervenire ed ad andare contro al tronista visto come stava trattando le sue corteggiatrici ma è scattata una lite furibonda tra i due. Carlo si è anche alzato in piedi per inveire contro l’ex tronista accusandolo di essere una persona falsa. Quando Chiara ha provato a dire qualcosa lui le ha detto di stare zitta e lei se ne è andata dicendo di non volere una persona così maleducata.

Inutile dire che il comportamento di Carlo in questa puntata ha lasciato un po’ tutti senza parole. Ha trattato malissimo le sue corteggiatrici e questo va a sommarsi alla già poca considerazione che il pubblico aveva di lui. Che cosa succederà nelle prossime puntate?

Le altre esterne

Quando Carlo si è calmato, Maria De Filippi ha fatto vedere altre due sue esterne. La prima con Marianna, una ragazza nuova, con la quale c’è stato un incontro piacevole. La seconda, invece, con Cecilia Zagarrigo. Le cose tra loro sembrano andare bene, in questa ultima esterna stavano quasi per baciarsi. Come andrà avanti il trono di Carlo? Voi che cosa ne pensate di lui e del suo comportamento?