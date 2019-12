Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 17 dicembre: Giulio cerca la pace con Giulia e Giovanna, ma…

Giulio ha fatto dei passi avanti con le sue corteggiatrici, ma poi ha litigato con Giovanna sui suoi genitori. Ecco tutti i dettagli

Uomini e Donne, anticipazioni: Giulio cerca la pace con le sue corteggiatrici, ma…

La situazione nel trono di Giulio Raselli è sempre più tesa. Non solo le sue corteggiatrici, Giulia D’urso e Giovanna Abate sono sempre più insofferenti nei suoi confronti, ma anche opinionisti e pubblico non sembrano apprezzare il comportamento del tronista. Dopo gli ultimi scontri, Giulio ha provato a risolvere la situazione.

Nella registrazione che si è svolta martedì 17 dicembre Maria De Filippi ha mostrato che cosa ha fatto Giulio per Giovanna al termine della scorsa puntata. Il tronista è andato a prenderla per portarla nella casona e trascorrere un po’ di tempo con lei per chiarirsi e riappacificarsi. Tra loro c’è stato anche un bacio.

Secondo Il Vicolo delle News Giulia non si è scomposta più di tanto nel vedere questa esterna, perché lei ha portato Giulio in Puglia dalla sua famiglia. Anche tra loro due c’è stato un bacio. Tornati in studio, il tronista ha detto di essere stato bene con i genitori di Giulia, mentre quelli di Giovanna li ha trovati freddi.

Ovviamente, nonostante Giovanna avesse tutte le intenzioni di stare tranquilla, è rimasta molto male per le parole di Giulio sulla sua famiglia. Infatti, ecco che cosa è successo poco dopo.

Giovanna delusa, Giulio esasperato

Dopo la frase sui genitori di Giovanna, secondo il sito di gossip, pubblico e opinionisti si sono scagliati contro il tronista. Dopo lo spazio dedicato a Carlo, Maria De Filippi è tornata sull’argomento, vedendo Giulio strano e teso. Infatti, ha spiegato a Giovanna che non voleva offendere i suoi genitori e dire che sono freddi, voleva solamente dire che con lui lo sono stati nel loro incontro.

La corteggiatrice ha puntualizzato che se si sono comportati così è perché vogliono proteggerla da un ragazzo che non l’ha sempre trattata bene. Giulio ha provato a giustificarsi dicendo che a volte sbaglia le parole ed i modi e fa rimanere male le persone, anche se non è la sua intenzione. Giovanna avrà accettato questa spiegazione? Per vedere i dettagli non rimane che attendere la messa in onda della puntata.