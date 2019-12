Uomini e Donne: tutto quello che è successo nella registrazione del trono classico del 17 dicembre

Le prime esterne della nuova tronista Sara, la furia di Carlo e la situazione tra Giulio e le sue corteggiatrici. Ecco tutto quello che è successo nel trono classico di Uomini e Donne

Uomini e Donne: Giulio vicino a Giulia, litigio con Giovanna

Martedì 17 dicembre c’è stata una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Secondo quanto riportano le talpe de Il Vicolo delle News, al termine della scorsa puntata Giulio ha trascorso un po’ di tempo con Giovanna. I due si sono chiariti, coccolati e baciati. Tuttavia, anche con Giulia le cose si sono risolte. Lei ha deciso di portarlo in Puglia dalla sua famiglia ed è stato accolto molto calorosamente.

In studio il tronista ha detto di essersi trovato bene con i genitori di Giulia, mentre quelli di Giovanna “sono stati freddi”. Questa frase, inevitabilmente, ha offeso la corteggiatrice, la quale ha spiegato che i suoi genitori sono soltanto protettivi. Giulio, che aveva contro pubblico e opinionisti, ha detto di essersi espresso male. Non voleva dire che sono persone fredde, voleva dire che lo sono stati con lui e basta. Tuttavia, Giovanna è rimasta molto male.

Carlo furioso in studio: litigi e insulti

Carlo Pietropoli, invece, ha fatto vedere un lato di sé che non era mai uscito prima. Già in esterna con Chiara era stato molto irruente e ha spiegato alla ragazza che “certe cose un uomo le può dire mentre una donna no”.

Si riferisce al fatto che quando lui ha sminuito il bacio che c’è stato tra loro, l’ha fatto anche lei per difendersi. In studio i due hanno continuato a discutere e a insultarsi. Carlo ha iniziato a dire frasi molto forti a lei come “stai zitta, non mi devi rompere le p***” e anche a Bruna: “Vai via, di te non me ne frega proprio un c***, ciao ciao!”.

Lorenzo Riccardi è intervenuto per dire che Carlo stava sbagliando ad essere così “cafone” con le sue corteggiatrici e che le donne non si trattano in quel modo. Il tronista ha iniziato ad inveire anche contro di lui, alzandosi dalla sua sedia. Insomma, un comportamento che ha lasciato tutti a bocca aperta. In ogni caso, le esterne con Marianna e Cecilia, invece, sono state molto tranquille e piacevoli.

Le prime esterne di Sara e gli ospiti della puntata

Anche Sara, la nuova tronista, ha iniziato a conoscere i suoi corteggiatori. Maria ha fatto vedere una prima esterna in un parco, tuttavia, ci sarà modo di conoscerla meglio nelle prossime puntate. Ospiti in studio Teresa Langella e Andrea Dal Corso che hanno raccontato di convivere da un mese a Milano e di essere sempre più innamorati.