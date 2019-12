Silvia Toffanin, che rapporti ha con la cognata Marina? Pier Silvio Berlusconi tra due fuochi

Silvia Toffanin da più di 20 anni ormai, è entrata a far parte di una delle famiglie più potenti di Italia. La compagna di Pier Silvio Berlusconi è riuscita a far breccia nei cuori di tutti, ma in che rapporti è con la cognata Marina Berlusconi?

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: amore folle

Continua a procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. I due sono innamoratissimi e felici. La coppia, che sta insieme da più di 20 anni, ha due meravigliosi bimbi Sofia Valentina e Lorenzo Mattia e mai nessun pettegolezzo si è abbattuto sul loro rapporto in tutti questi anni insieme.

Vivono il loro legame tentando, per quanto possa essere possibile, di schivare l’attenzione mediatica, per questo motivo, la famiglia ha deciso di trasferirsi da Milano in una meravigliosa villa in Liguria, lontani da paparazzi e chiacchiericci.

Silvia Toffanin e Marina Berlusconi sono amiche?

Per anni ci sono stati pettegolezzi che hanno gridato a rapporti non proprio sereni tra le due. Un rumors che è stato smentito con fermezza dalle dirette interessate. La conduttrice di Verissimo e la manager sono amiche, e condividono spesso anche momenti di quotidianità. (Continua dopo la foto)

La conduttrice tra tv e famiglia

La padrona di casa di Verissimo negli anni, con bravura e professionalità, si è sempre più fatta spazio nel mondo della televisione, fino a diventare uno dei volti di punta di Mediaset. La Toffanin al pubblico piace molto per la sua eleganza, dolcezza, e per il suo essere così genuinamente un’eterna ragazza della porta accanto. (Continua dopo la foto)

Bella ed impeccabile ha conquistato proprio tutti e il suo programma continua a macinare consensi e successi. Nonostante questo, però, la 38enne non considera l’ascesa della sua carriera una parte determinante della sua vita: Silvia ha rinunciato a condurre delle trasmissioni in prima serata per amore dei suoi figli. I nuovi impegni lavorativi avrebbero comportato altro tempo lontano dai suoi figli e, per tale ragione, ha preferito rinunciarvi scegliendo la famiglia.