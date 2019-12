Tina Cipollari in crisi con il compagno? Finalmente lui rompe il silenzio (FOTO)

In queste settimane un gossip ha attanagliato la vita dell’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari, ovvero, la possibile crisi con il compagno. I rumors erano nati nel momento in cui il settimanale Vero pubblicò uno spiffero relativo ad una freddezza esistente tra i due.

Per tutto questo tempo, però, c’è stata una notevole fuga di notizie sulla questione che non è stata arrestata minimamente da parte dei diretti interessati. Proprio per questa ragione, i fan si erano sempre più convinti della veridicità delle loro affermazioni. Dopo un po’ di tempo, però, l’imprenditore Vincenzo ha finalmente rotto il silenzio. Ecco come stanno realmente le cose tra i due.

I sospetti sulla crisi tra Tina Cipollari e il compagno

Tina è sempre stata molto reticente per quanto riguarda la sua vita privata. Anche la separazione dallo storico marito Kikò Nalli è avvenuta nel modo più discreto possibile. Ad ogni modo, a seguito di questo avvenimento, l’opinionista ha trovato l’amore insieme a Vincenzo, un noto imprenditore fiorentino. Nell’ultimo periodo, però, tra Tina Cipollari e il nuovo compagno si respirava aria di crisi.

Era un bel po’ che, infatti, i due non apparivano insieme e non pubblicavano post relativi alla loro vita privata. Pochissime ore fa, però, l’imprenditore ha deciso di pubblicare una foto sul suo profilo Instagram che sancisce la risposta definitiva a come stiano andando le cose con la Vamp di Canale 5.

La risposta definitiva di Vincenzo

Vincenzo ha pubblicato uno scatto nel quale appare in compagnia della Cipollari. I due sono abbracciati, sorridenti e felici. Allo scopo di chiarire meglio la situazione, il protagonista ha aggiunto la didascalia “Love” con annesso un cuore. Questa immagine, ovviamente, sembra scongiurare definitivamente le ipotesi relative ad una crisi tra Tina Cipollari e il suo compagno.

I due, probabilmente, hanno vissuto solo un momento di stallo, ma adesso le cose sono assolutamente serene e distese. I numerosi fan, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di commentare entusiasti la foto complimentandosi con i due protagonisti per la loro bellezza e serenità che emanano. Tina, dal canto suo, continua a mantenere il silenzio. La donna si è solo limitata a mettere mi piace allo scatto.