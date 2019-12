Amici 19: comunicazione importante per i ragazzi, l’inaspettata reazione di Valentin

Per i ragazzi di Amici 19 è arrivata una comunicazione molto importante e non tutti hanno reagito bene. Ecco che cosa è successo nel daytime

Amici 19: test scritti e esami per i concorrenti

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è iniziata da un mese e questa volta ci sono diverse novità nel programma. Ad esempio, ogni professore ha un registro di classe, ogni concorrente un libretto scolastico. Quest’anno la produzione ha scelto di tornare un po’ più verso il concetto di scuola, più che programma televisivo, avviando dei corsi non solo di pratica, ma anche di teoria e non solo con i professori presenti nel talent.

Chi segue il programma ha avuto modo di vedere il corso di Rudy Zerbi, storia della musica di Anna Pettinelli, lezioni di chitarra di Stash, lezioni di lettere e lezioni di interpretazione con Alfonso Signorini. Anche Alessandra Celentano e Timor Steffens hanno dato nozioni su storia della danza classica e dell’hip hop.

I ragazzi vengono interrogati e messi alla prova costantemente ma arrivati a ridosso della pausa natalizia è arrivata una comunicazione molto importante per loro. Ecco di cosa si tratta:

È il momento di dimostrare quanto avete studiato. Nei prossimi giorni sosterrete un test scritto in tutte le materie. Chi non raggiungerà la media del 6 verrà rimandato a gennaio. Dopo la pausa natalizia i rimandati sosterranno un esame e se non verrà superato saranno mandati direttamente in sfida.

La reazione di Valentin

La reazione dei ragazzi non è stata uguale per tutti. C’è chi si è disperato, chi ha sorriso, chi, invece, ha preso una posizione netta. È il caso di Valentin, il quale ha collezionato una serie abbastanza lunga di N.C. dal momento che si rifiuta di studiare la teoria. Anche in questo caso il ballerino di latino americano si è avvicinato il microfono alla bocca e ha fatto una richiesta alla produzione:

Io voglio essere messo direttamente in sfida. Non sto scherzando, io sono venuto qua per ballare, non per studiare e fare queste cose.

Che cosa ne pensate del suo comportamento?

I due eliminati e i concorrenti a rischio

Sabato 14 dicembre i banchi nella scuola si sono ridotti da 18 a 16. A lasciare il programma in modo definitivo sono stati Alioscia e Inico. Tuttavia, i ragazzi rimasti nel talent non sono affatto al sicuro. Su alcuni di loro c’è ancora un punto interrogativo.

Ad esempio, Rudy Zerbi ha avvertito Stefano che la sua situazione non è delle migliori, così come nel caso di Michelangelo. Per i ballerini, invece, Alessandra Celentano è contro Giorgia e Giuseppe, mentre Veronica Peparini è contro Valentin. Che cosa succederà nelle prossime puntate di Amici 19?