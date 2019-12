Michelle Hunziker, avete mai visto le cognate? Ecco le splendide sorelle di Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo. I due sono innamoratissimi e non perdono occasione per gridare ai quattro venti il loro sentimento. Ma sapete che la conduttrice svizzera ha due cognate bellissime? (Continua dopo la foto)

Michelle Hunziker, chi sono le sorelle di Tomaso Trussardi

Tomaso Trussardi ha due sorelle: Gaia e Beatrice. Quest’ultima, a differenza dei fratelli, è molto più riservata ed è lontana dal mondo dello spettacolo. Gaia, invece, è sempre stata al centro dell’attenzione mediatica, anche recentemente, quando è convolata a nozze con l’attore Adriano Giannini, figlio di Giancarlo.

La coppia, che si è giurata amore eterno la scorsa estate, è balzata agli onori del gossip per un accadimento preciso: alle loro nozze non erano presenti Tomaso e Michelle. I motivi dell'ingombrante assenza non sono mai stati resi noti ai più, anche se, sono in molti a supporre che i rapporti tra i fratelli non siano idilliaci.

Michelle Hunziker regina di All Together Now

Intanto, Michelle Hunziker anche in questa nuova stagione televisiva, pare essere regina indiscussa. La presentatrice è alle prese con la conduzione del talent targato Mediaset All Together Now accanto a J-Ax e gli ascolti, come sempre sembrano premiarla.

Michelle non stanca mai il pubblico con la sua ironia, semplicità e quel sorriso contagioso che l'ha resa famosa. Una fuoriclasse d'altri tempi capace di tenere il palcoscenico con naturalezza ed eleganza. I telespettatori apprezzano il suo modo di condurre così pulito e genuino, mai volgare e noioso.

L’amore con Tomaso Trussardi

Quello con Tomaso Trussardi è stato un amore da favola ed ancora oggi lo è. La coppia, dal cui legame sono nate due splendide figlia, Sole e Celeste, è innamorata pazza, solida e coesa. Michelle e il manager incarnano un sentimento pulito e autentico che resiste alle intemperie del mondo dello spettacolo, un terreno pieno di insidie.