Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso ospiti in studio: come sta andando avanti la loro relazione?

Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono stati ospiti a Uomini e Donne. Ecco come sta andando la loro relazione

Uomini e Donne: il percorso di Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Teresa Langella è stata prima una corteggiatrice di Uomini e Donne, poi una tentatrice di Temptation Island e l’anno scorso è stata scelta come tronista. Il suo percorso sul trono è stato abbastanza lineare ed ha portato alla fine due ragazzi che le piacevano molto: Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso.

Durante i due giorni in villa, Teresa ha capito di essersi innamorata di Andrea e quindi ha fatto la sua scelta. Tuttavia, Andrea non si è presentato alla festa di fidanzamento perché il padre di Teresa l’aveva messo in guardia.

Dopo qualche settimana, però, Andrea si è pentito di quella decisione e ha cercato di riconquistare Teresa, delusa e amareggiata per quello che aveva vissuto. Alla fine l’ex tronista ha deciso di dargli una seconda possibilità e adesso la loro storia sta andando avanti a gonfie vele.

Teresa e Andrea convivono: le ultime dichiarazioni

Teresa e Andrea sono stati ospiti nel trono classico di Uomini e Donne nella registrazione che si è svolta martedì 17 dicembre. La coppia si è dimostrata molto affiatata e entrambi hanno detto di essere sempre più innamorati. Inoltre, da circa un mese convivono a Milano e tra loro sta andando tutto benissimo. Solo negli ultimi giorni Teresa dovrà stare a Roma per motivi di lavoro per un breve periodo e questo li porterà ad essere un po’ distanti, ma nulla di grave.

Teresa, inoltre, continua a seguire il programma e ha dato la sua opinione sul trono di Giulio Raselli. Secondo l’ex tronista Giulio è più emozionato quando sta con Giulia, ma in realtà Giovanna ha un carattere più adatto al suo. Che cosa succederà?

Le ultime coppie nate a Uomini e Donne

Così come Andrea e Teresa, ospiti delle ultime puntate di Uomini e Donne sono stati anche Natalia e Andrea, Lorenzo e Claudia. Insieme a loro uscirono dal progrmma anche Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione e tutte queste coppie, a distanza di quasi un anno, stanno continuando serenamente la loro relazione. Lo stesso non si può dire per Luigi Mastroianni e Irene Capuano e per Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. Loro si sono lasciati dopo qualche mese.