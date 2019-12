Una Vita anticipazioni spagnole: Ursula si allea con Lucia e Telmo

Nelle puntate spagnole di Una Vita, cambieranno diverse alleanze. Inaspettatamente, Ursula aiuterà Telmo e Lucia a vedersi di nascosto da Eduardo, il marito della Alvarado. La Dicenta si commuoverà dopo aver saputo da Lucia che il piccolo Mateo è in realtà figlio dell’ex religioso. Nonostante le buone intenzioni della Dicenta però, le cose non andranno nel verso giusto.

Una Vita, spoiler spagnoli: Eduardo furioso con Lucia

Stando alle anticipazioni ufficiali della soap opera iberica rilasciate da Cultura en Serie, Telmo non si spaventerà affatto davanti alle minacce di Eduardo e chiederà ad Ursula aiuto per continuare a vedere Mateo. Eduardo però comincerà a seguire la moglie, insospettito dalle troppe assenze da casa. Nel frattempo, Cinta scoprirà con dolore che la sua famiglia è sull’orlo della rovina e cercherà di trovare una soluzione per rimediare al tracollo finanziario.

Con la sua solita arroganza, Eduardo farà una passeggiata con Lucia e Mateo, sperando di incontrare Telmo e farlo ingelosire. Il Martinez però, non cederà alle provocazioni meschine dell’uomo, continuando per la sua strada.

Le anticipazioni di Una Vita raccontano inoltre che la situazione di Samuel e Genoveva sarà sempre più complicata. La donna penserà alla possibilità di chiedere aiuto a Marlén, Liberto si offrirà di pagare l’ingente debito per mettere fine ai loro guai.

Lucia rifiuta di fuggire con il suo amore Telmo

Continuando con gli spoiler di Una Vita, sappiamo che Felipe minaccerà Ramón di morte, in uno dei suoi attacchi di ira. A quel punto, il Palacios capirà che è giunto il momento di raccontare all’amico la verità su Celia. Nel frattempo, Ursula sarà ben disposta a collaborare con Telmo e Lucia, ormai decisi a lasciare per sempre il turbolento ed ostile quartierino di Acacias. La Alvarado però, impaurita dalle minacce di Eduardo, cambierà idea e dirà alla Dicenta di non voler più scappare con Telmo.

Ramon Palacios innamorato di Carmen

Successivamente, Susana scoprirà l’album di tango che Rosina stava cercando di nascondere e lo farà in mille pezzi, furiosa per essere stata tenuta all’oscuro dell’iniziativa della sua amica. Anche Cinta non passerà un periodo facile, in quanto i suoi genitori non le daranno il benestare per intraprendere la carriera di cantante.

Ad aiutarla, sarà l’intraprendente Emilio. Infine, gli spoiler di Una Vita svelano che Ramon e Carmen saranno sempre più vicini, tanto che il vedovo di Trini le proporrà di fare un viaggio insieme dopo averle regalato il libro che racconta le avventure di Marco Polo, gesto che la donna apprezzerà in modo particolare.

E’ nata una nuova coppia ad Acacias? A quanto pare, il Palacios avrà serie intenzioni di essere di nuovo felice dopo la drammatica morte della moglie e gli anni di solitudine passati in carcere lontano da tutti.