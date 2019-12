Caterina Collovati contro Diletta Leotta “non serve sfoggiare la quinta di reggiserno per…”.

Caterina Collovati al veleno contro Diletta Leotta e la sua “bellezza” in mostra

Tutt’altro che gentile e permissiva, Caterina Collovati nei confronti di Diletta Leootta, nel corso della trasmissione Live – Non è la d’Urso. Nell’ultima puntata dello show, la moglie di Fulvio Collovati ci va duro pesante contro la giornalista di Dazn. Un vero e proprio attacco diretto! Infatti, Caterina punta il dito dicendo che mettendo in mostra tutta la sua bellezza in maniera così forte, Diletta rischia di andare a discapito della sua intelligenza. Un colpo basso per la conduttrice siciliana.

La donna ha criticato e bocciato senza appello, il look della giornalista sportiva che secondo lei, utilizzerebbe degli abiti non adatti al ruolo che invece, dovrebbe ricoprire. Pur dicendo che si tratta di una ragazza che potrebbe addirittura essere sua figlia, Caterina mette in chiaro che va ad oggettivizzare troppo il corpo di donna e quindi “non le garba”.

Le accuse alla giornalista di Dazn

Nel corso della trasmissione Caterina Collovati spiega che secondo lei, non ci sarebbe bisogno di mettere in mostra la quinta taglia di reggiseno per dimostrare di essere una buona giornalista. Stando alle parole di Caterina, in questo modo si rischia di finire nella mentalità maschilista di chi giudica le donne come degli oggetti.

La trasmissione di Barbara D’Urso quindi è diventata una sorta di processo a Diletta Leotta che per fortuna ha avuto anche qualcuno che ha seguito la discussione e ha preso le difese della giornalista di Dazn. Del resto, sembra paradossale per una giovane giornalista come lei, ricevere delle accuse di essere troppo bella o troppo appariscente nel modo di vestire!

Leotta snobba le accuse di Caterina Collovati ma Giorgia Rossi la difende

Alle accuse di Caterina Collovati ha risposto infatti, Giorgia Rossi, una giornalista sportiva di Mediaset molto seguita sui social network. Giorgia Rossi ha spiegato che Diletta Leotta, a differenza di quello che ha sostenuto la moglie di Collovati, è libera di indossare tutto ciò che vuole perché in realtà è una conduttrice e non solo una giornalista sportiva. Questo ruolo le impone comunque si avere una determinata immagine.

Ovviamente, ognuno sceglie quello che vuole fare senza dover per forza subire gli attacchi anche da parte di altre donne. Invece, la bella Diletta Leotta per adesso non ha risposto direttamente a Caterina che si è dimostrata molto convinta di quanto ha dichiarato nella trasmissione della d’Urso e ferma sulle sue posizioni.