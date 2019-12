Benedetta Parodi sotto attacco, è bastata una foto per scatenare il delirio

Benedetta Parodi sotto attacco per una fotografia pubblicata sui social, viene difesa dai fans ma accusata dagli haters.

A finire nel mirino degli haters questa volta è Benedetta Parodi. La moglie di Fabio Caressa, famosa soprattutto per i suoi programmi di cucina che ricominceranno in tv tra poco, ha subito la rabbia e gli attacchi da parte di una serie di followers. Infatti Parodi, che utilizza molto i social network, spesso pubblica fotografie della sua vita.

Nei giorni scorsi aveva pubblicato una fotografia in cui si mostra mentre sta cucinando su un furgoncino, per strada. Per lei si è trattato di un’esperienza molto bella e gratificante, ma in realtà sembra che non tutti quanti hanno condiviso questo suo sentimento positivo. Dalla pubblicazione, sono iniziati una serie di attacchi. A finire nel mirino soprattutto il commento e la didascalia lasciati alla foto. (Continua dopo la foto)

Gli attacchi dopo la foto nella cucina “itinerante”

Nella foto di Benedetta Parodi come didascalia c’era scritto “Cooking in a food truck”. Sembrerebbe niente di grave, quanto piuttosto Benedetta che va immortalare un momento da lei definito simpatico, nella sua vita. Qualcuno invece, ha sostenuto che questo dimostri come lei sia caduta in basso.

Nemmeno la scelta di regalare cibo ai passanti è stata ben vista: per alcuni, cucinare in un furgoncino sarebbe un modo di Benedetta di voler abbassare il livello dei suoi programmi. Perchè? Non è stato chiarito! Subito però i fans della donna l’hanno difesa e hanno chiesto piuttosto, di moderare i toni nei confronti della nota conduttrice.

Benedetta Parodi difesa dai fans, ignora gli haters

La discussione è andata avanti per diverse ore in cui, però, Benedetta Parodi non è intervenuta. Nel frattempo si è creata una sorta di polemica tra chi era dalla parte della moglie di Caressa e tra chi invece era assolutamente contrario. Intanto in queste ore, si inizia a preparare lo show per fare in modo che il programma sia di successo, come al solito.

Non era la prima volta che la conduttrice si trova nel mirino degli haters. Molto spesso è stata anche criticata per il modo in cui ha preparato la tavola oppure per alcune sue ricette. Quello che è certo, è che coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo sanno bene che i social network espongono a questo tipo di critiche. La cosa migliore è quella di cercare di tenere la calma e soprattutto, anche di circondarsi di molti fans!