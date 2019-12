Gigi D’Alessio, avete mai visto la sua ex? Diversissima da Anna Tatangelo

View this post on Instagram

Vorrei ringraziare mia madre e mio padre dal profondo del cuore per avermi dato la possibilità di realizzare i miei sogni, vi amo da morire❤️ Vorrei ringraziare la mia famiglia, i miei fratelli, le mie zie, cugini, per avermi dimostrato un amore e un affetto UNICO. Vorrei ringraziare i miei amici venuti da ogni parte d’Italia e non solo, per festeggiare insieme a me.. Vorrei ringraziare i miei compagni di corso per questi splendidi anni fatti di dedizione, gioie e momenti di panico🙈 Grazie a chi con un messaggio, una chiamata mi ha fatto sentire il suo affetto. È STATO IL GIORNO PIÚ BELLO DELLA MIA VITA!! HO IL CUORE PIENO DI GIOIA! GRAZIE ❤️😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁🤗🤗😍