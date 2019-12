Il Segreto spoiler dal 23 al 27 dicembre: Antolina muore, Lola si ribella a Francisca

Gli spoiler delle prossime puntate de Il Segreto, in onda dal 23 al 27 dicembre, rivelano che Antolina proverà ad uccidere Isaac ma, alla fine, sarà lei ad avere la peggio. Così come Una Vita, anche Il Segreto avrà una programmazione ridotta nel corso delle festività natalizie.

Le uniche volte in cui la soap opera andrà in onda sono: lunedì 23, martedì 24 e venerdì 27 dicembre. Ad ogni modo, i colpi di scena che si verificheranno saranno davvero molti e riguarderanno anche il piano di Francisca per vendicarsi, una volta per tutte, di Carmelo e Severo.

Il Segreto anticipazioni 23 e 24 dicembre: Lola contro Francisca

Nel corso della puntata di lunedì 23 dicembre de Il Segreto, gli spoiler ci svelano che Lola si opporrà a Donna Francisca. La giovane, che con il tempo è diventata la spia della dark lady di Puente Viejo, deciderà di smettere di obbedire alle sue volontà. Prudencio, infatti, sarà in procinto di fare un prestito ad un uomo misterioso. Quest’ultimo, però, è stato corrotto da Francisca e Lola ne è perfettamente a conoscenza. Per tale ragione, onde evitare che il piano della Montenegro si compia, impedirà a Prudencio di procedere con l’operazione.

L’episodio di martedì 24 dicembre, invece, sarà incentrato sui sospetti di Raumundo. L’uomo è convinto che dietro la morte di Adela si nasconda, i realtà, Fernando. A tale scopo, si alleerà con Irene e i due incominceranno ad indagare di nascosto sulla vicenda. Onesimo, intanto, rientrerà a Puente Viejo dopo un breve viaggio a Berlino.

Spoiler 27 dicembre: la morte di Antolina

Secondo gli spoiler di Fanpage, la puntata di venerdì 27 dicembre de Il Segreto sarà dedicata allo scontro tra Isaac e Antolina. Prima che questo accada, però, vedremo che Francisca ordinerà a Mauricio di tacere sull’incidente. Il suo scopo, in realtà, è quello di far abbassare la guardia a Carmelo in modo da sferrare il colpo decisivo quando meno se lo aspetta.

In seguito, vedremo che Antolina farà recapitare un biglietto ad Isaac nel quale è presente l’invito a raggiungerla nel bosco. L’uomo, pur di porre fine alla questione, asseconderà la sua volontà. Una volta che si troveranno faccia a faccia, però, Antolina gli punterà contro una pistola. I due avranno una colluttazione e, alla fine, la Ramos si troverà in bilico in un precipizio. Isaac proverà a salvarla, ma non ci riuscirà. Per questo motivo, la perfida biondina perderà la vita.