Maria De Filippi beccata con un altro uomo: baci e fiori per la conduttrice (Foto)

Maria De Filippi beccata con un altro uomo

La presentatrice di Uomini e Donne è stata paparazzata di recente in dolce compagnia. Uno scatto che ha fatto preoccupare i suoi fan che da anni sono affezionati alla conduttrice e a suo marito. Maria De Filippi, infatti, il prossimo anno è pronta a festeggiare 25 anni di matrimonio accanto a Maurizio Costanzo e nessuno penserebbe mai che Maria possa tradirlo. Ma cosa è accaduto adesso?

La moglie di Maurizio Costanzo riceve un mazzo di fiori

La moglie di Maurizio Costanzo si è concessa qualche piccola ora di relax insieme ad un uomo misterioso. Il noto settimanale Chi ha sorpreso Maria De Filippi seduta al tavolino di un bar, a Roma. Nulla di strano se accanto a lei non ci fosse una persona mai vista prima: alta giovane e dalla bella presenza. Chi potrebbe essere? La conduttrice come si vede dalle immagini sembra felice e serena sopratutto dopo aver ricevuto un bellissimo mazzo di fiori bianchi.

L’uomo in questione a quanto pare non è altro che il suo amico e produttore Roberto Maltoni. Gli scatti inediti pubblicati dal giornale risalgono al 5 dicembre, giorno in cui Maria De Filippi ha compiuto 56 anni. (Continua dopo la foto)

La vita insieme a Costanzo

In una recente intervista concessa a Diva e Donna, la conduttrice di Canale 5 ha parlato non solo del suo lavoro che procede a gonfie vele ma sopratutto del suo rapporto con Costanzo. Maria e Maurizio si sono innamorati circa 25 anni fa e come lei stessa ha spiegato il loro non è stato un colpo di fulmine.

“Non ho avuto un’attrazione fisica all’inizio, perché era il mio capo. Mi piaceva molto il suo cervello”

Nonostante tutto, la coppia ad oggi è una delle più invidiate nel mondo dello spettacolo ed insieme hanno raggiunto un grande successo.