Uomini e Donne, Alessandro Zarino: il post dopo la scelta di Veronica Burchielli

Veronica Burchielli ha abbandonato il trono per uscire dal programma con Alessandro Zarino. Ecco la dedica di lui sui social

Uomini e Donne: Veronica e Alessandro sono una nuova coppia

Veronica Burchielli ha abbandonato il trono per viversi la sua storia fuori dal programma con Alessandro Zarino. Quest’ultimo era seduto sul trono di Uomini e Donne fino ad un mese fa e poi la situazione si è fatta critica. Veronica era una sua corteggiatrice e le cose tra di loro sembravano andare bene.

Lei ha fatto gesti importanti per lui, ma quando lui ha detto di non sapere se fosse sicuro dei suoi sentimenti, lei lo ha messo alle strette. Per non perderla, Alessandro ha deciso di sceglierla. Veronica non ha creduto alle sue parole e ha deciso di dire di no. Subito dopo si è seduta sul trono.

Tuttavia, dopo tre settimane Veronica ha confessato di pensare ancora ad Alessandro e di volerlo vedere. L’incontro è avvenuto a Napoli, ma Alessandro non aveva molta fiducia in lei. Nonostante questo si è presentato comunque in studio per capire che intenzioni avesse la ragazza. Alla fine lei ha deciso di rinunciare al trono e la nuova coppia è uscita dalla trasmissione stretta in un abbraccio.

La dedica di Alessandro

Dopo la puntata Alessandro ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram. In tanti si stavano chiedendo: ma Alessandro e Veronica sono davvero una coppia o fuori dal programma non si sono trovati bene? Ebbene, dopo il silenzio (sicuramente imposto dalla redazione di Uomini e Donne) sono usciti allo scoperto. Alessandro e Veronica stanno insieme e sono pieni di entusiasmo. Ecco che cosa ha scritto l’ex tronista sui social:

La mia idea di Natale, sia che sia all’antica che moderna, è molto semplice: amare gli altri. A pensarci bene, perché dobbiamo aspettare il Natale per farlo?

Nella foto lui e Veronica sono a casa del napoletano davanti all’albero di Natale mentre si baciano. Che cosa ne pensate di loro? Vi piacciono?

Le critiche a Veronica

Per Veronica non è stato facile il percorso da tronista. Da corteggiatrice era molto apprezzata dal pubblico, ma quando ha deciso di accettare il trono senza pensarci nemmeno un attimo l’opinione su di lei è cambiata velocemente. Dal web sono giunte molte critiche nei suoi confronti e la stessa Tina Cipollari in puntata si è scagliata pesantemente contro di lei. La storia con Alessandro andrà avanti? Veronica, secondo voi, è stata sincera?