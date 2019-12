Maria De Filippi shock: ‘Ero finita all’ospedale con un pallino di piombo sparato in fronte’. Il racconto del passato

Maria De Filippi e il fratello Giuseppe

Di Maria De Filippi sappiamo praticamente tutto, o almeno. La conduttrice da anni è considerata la regina della televisione italiana grazie al successo di tutte le sue trasmissioni. Il prossimo anno la pavese festeggerà le nozze d’argento col marito Maurizio Costanzo, in più ha un figlio Gabriele che le vuole bene. Ma sapevate che Queen Mary ha un fratello maggiore? Adiamo a vedere chi è.

Il rapporto col fratello maggiore

Come accennato prima, Maria De Filippi ha un fratello che ha sette anni più grande di lei e si chiama Giuseppe. Tutti e due sono abbastanza riservati, quindi difficilmente è possibile fotografarli insieme in pubblico. Nelle varie interviste, però, la nota conduttrice Mediaset ha sempre detto che hanno un forte rapporto fraterno.

In più la moglie di Maurizio Costanzo ha ammesso di essere stata molto gelosa e possessiva nei suoi confronti, in particolare quando era bambina, ma anche da adolescente. Stando ai suoi racconti, la donna divertiva a curiosare sulla sua vita privata e Giuseppe non era felice ad averla sempre vicina.

In poche parole tra i consanguinei c’è stato un rapporto conflittuale, che per fortuna successivamente si è risolto quando entrambi sono diventati adulti. Oggi condividendo delle passioni in comune, ad esempio la barca a vela e gli sci.

Maria De Filippi anni fa finì in ospedale per colpa di Giuseppe

In una recente intervista Maria De Filippi ha parlato di un giorno abbastanza particolare, in cui lei fu vittima di una minaccia fatta dallo stesso fratello Giuseppe:

“Non entrare nella mia camera perché se entri io ti sparo”.

Dopo quel fatto la conduttrice è finita all’ospedale con un pallino di piombo sparato in fronte.