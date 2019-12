Uomini e Donne, nuova sorpresa per Ida Platano: Riccardo Guarnieri le consegna l’anello

Riccardo è riuscito finalmente a usare l’anello che aveva deciso di regalare a Ida per la proposta di matrimonio. Ecco che cosa è successo

Uomini e Donne over: Ida e Riccardo felici, lei indossa l’anello

Qualche settimana fa il pubblico del trono over di Uomini e Donne ha assistito alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri a Ida Platano. Il cavaliere pugliese, esasperato dai continui litigi e dall’indecisione di lei, ha deciso di fare questo gesto che sentiva di dover fare da tempo.

Lei, però, ha detto di non poter accettare l’anello. Nonostante volesse provare a costruire delle basi solide, non era il momento di pensare ad un matrimonio. Tuttavia, nelle ultime ore è accaduto qualcosa di speciale. Riccardo e Ida si sono mostrati sui social insieme mentre erano al centro commerciale.

Una volta usciti lui le ha fatto una sorpresa. Le ha detto di chiudere gli occhi e poi le ha presentato di nuovo l’anello. Ida ne è rimasta del tutto sorpresa, anche perché lui le aveva detto di averlo lasciato a casa. Riccardo, con qualche difficoltà e imbarazzo, alla fine è riuscito a mettere l’anello al dito della sua fidanzata. (Continua dopo le foto)

Ida felice e spensierata

Durante il video in cui Riccardo le ha presentato di nuovo l’anello, Ida era davvero molto felice e sorridente. Aveva ammesso di voler indossare quell’anello, anche se poi era un po’ grande e devono farlo stringere. Poco importa di questo piccolo inconveniente. Infatti, la dama ha portato l’anello per tutto il giorno come dimostrano le immagini della diretta che alla sera hanno fatto insieme sui social. Lei continuava a ridere e a stringersi a Riccardo e ha mostrato agli utenti l’anello felice ed emozionata.

L’ironia dei social e della coppia

La diretta social è stata molto divertente. Gli utenti hanno fatto qualche battuta a Riccardo sul fatto che non doveva più addormentarsi ma fare l’amore con la sua fidanzata. Tanti hanno detto che sono pesanti e che hanno bisogno di più spensieratezza, ma sia Ida che Riccardo hanno scherzato anche su cose che prima dicevano con nervosismo.

Alla fine Riccardo ha letto qualche domanda che parlava della data del matrimonio e ci ha scherzato su:

Vogliono sapere la data Ida, che facciamo? No dai, facciamo passare queste feste in tranquillità e poi dopo vediamo.

Ida e Riccardo avranno già scelto la data del loro matrimonio? Voi che dite?