Il Paradiso delle signore anticipazioni: arriva un nuovo uomo per Clelia?

La soap opera RAI, Il Paradiso delle signore si appresta a chiudere i battenti per la settimana natalizia ma, a partire dal prossimo anno, potrebbero accadere dei colpi di scena inaspettati. L’arrivo della Calligaris al grande magazzino ha scombussolato parecchio gli animi di alcuni protagonisti della soap.

La più preoccupata è sicuramente Silvia, la quale teme che la donna possa compromettere il suo matrimonio. Ad ogni modo, le preoccupazioni della signora Cattaneo potrebbero presto svanire poiché si vocifera che al Paradiso delle signore arriverà un nuovo uomo per Clelia.

Il ritorno di Clelia Calligaris

Stando a quanto emerso dal sito TvSoap, che si occupa principalmente delle anticipazioni delle varie soap opera, pare che la fiction pomeridiana RAI stia per affrontare una fase di cambiamento. Il personaggio che sta generando particolare sgomento al Paradiso delle signore è Clelia Calligaris. A seguito del suo ritorno a Milano per sistemare alcune questioni relative alla morte del suo perfido marito, la serenità di Silvia è stata minata.

Nel corso delle puntate andate in onda fino a questo momento, infatti, abbiamo assistito a delle violente scenate di gelosia da parte della signora Cattaneo contro Clelia e suo marito. Ad ogni modo, almeno per il momento, il ragioniere non sembra affatto intenzionato a mettere in discussione il suo matrimonio. Anche le intenzioni di Clelia sembrano assolutamente pacifiche.

Arriverà un nuovo uomo al Paradiso delle signore

Voci di corridoio sul Paradiso delle signore, inoltre, hanno svelato che, molto presto, per Clelia potrebbe esserci un piacevole risvolto. Molto probabilmente, infatti, nella soap opera entrerà in scena un nuovo uomo, il quale mostrerà particolare interesse per la capocommessa. Almeno per il momento, però, non è affatto nota l’identità della persona in questione.

Potrebbe trattarsi di una new entry, come di una ex fiamma della Calligaris. Questo ipotetico avvenimento potrebbe servire anche a Luciano per comprendere i suoi reali sentimenti nei confronti della donna. Nella precedente stagione, infatti, fu proprio l’arrivo di Oscar, il defunto marito della sua fiamma ad accendere in lui il desiderio di avvicinarsi a lei. Accadrà lo stesso anche questa volta? Vedremo