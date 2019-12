Al Bano Carrisi rompe il silenzio, l’annuncio su Romina Power: ecco cosa faranno insieme

L’annuncio di Al Bano a Porta a Porta

Al Bano Carrisi la settimana scorsa è stato colpito da un gravissimo lutto, ovvero la perdita della madre Jolanda. Nelle ultime interviste inoltre, l’ex marito di Romina Power aveva escluso la sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo perché la cantante statunitense non ha voglia di gareggiare. Nell’appuntamento del martedì di Porta a Porta, il cantautore di Cellino San Marco ha dichiarato, a grande sorpresa, al padrone di casa Bruno Vespa:

“Io e Romina Power saremo a Sanremo 2020”.

La storica coppia ospite al Festival di Sanremo 2020

Per chi non lo ricorda, la storica coppia sono saliti sul prestigioso palco del Teatro Ariston ben cinque volte, trionfando nel 1984 con ‘Ci Sarà’. Quindi il prossimo anno, ovvero quando si festeggerà la 70esima edizione, i due ex coniugi saranno tra gli ospiti d’onore della kermesse canora presentata da Amadeus:

“Non ci vado come concorrente, perché mi hanno detto che non ho più l’età, ma come ospite d’onore”.

Ancora mancano due mesi al via del Festival di Sanremo 2020. Nelle ultime settimane sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni sulla kermesse condotta da Amadeus anche se per il momento non ci sono delle certezze. Ma una certezza l’ha dato l’artista salentino che sarà ospite insieme alla Power:

“Per me Sanremo è gara. Ci sono stato sedici volte come Big e due come ospite d’onore, ma non è la stessa cosa”.

Al Bano Carrisi parla del Natale con Romina Power e Loredana Lecciso

Oltre a parlare e confermare di essere uno degli ospiti d’onore al Festival di Sanremo con Romina Power, il Maestro Al Bano ha parlato nuovamente del suo rapporto con Loredana Lecciso e la sua ex moglie durante la sua ospitata a Porta a Porta. il padrone di casa Bruno Vespa ha domandato al cantautore di Cellino come passera le imminenti feste natalizie diviso tra le due famiglie, ma l’artista pugliese ha messo la parola fine sugli eventuali gossip che potevano sorgere: