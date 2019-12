Una Vita anticipazioni Spagna: nasce una relazione segreta tra due donne

Dalla Spagna sono trapelate delle anticipazioni molto interessanti per quanto la soap opera Una Vita. Nel corso delle puntate che stanno andando in onda in questo periodo in territorio iberico, i telespettatori stanno assistendo alla nascita di una relazione segreta tra due donne.

La soap opera Una Vita riporta le vicende della popolazione a cavallo tra fine Ottocento e inizio Novecento, per tale ragione, relazioni di questo genere non sono affatto accettate in quartiere. Proprio per questo motivo, si creeranno delle dinamiche alquanto complicate.

Una Vita: l’arrivo di Maite e Camino

Le anticipazioni dei prossimi mesi di Una Vita rivelano che i telespettatori italiani assisteranno all’arrivo di due nuove figure che in Spagna si sono già palesate. Stiamo parlando di Maite e Camino. La prima è una pittrice, mentre la seconda è una giovane ragazza appassionata al mondo dell’arte. Tra le due dame si creerà sin dal primo momento una certa sintonia che sarà impossibile non notare.

Entrambe le fanciulle, però, saranno molto restie a palesare il loro interesse poiché sono consapevoli del fatto che in quartiere nessuno le accetterebbe mai. Specie l’insegnante deciderà di andarci con i piedi di piombo ed evitare che nasca qualche scandalo. La passione, però, le travolgerà senza che loro riescano a reprimere gli impulsi.

Anticipazioni Spagna: nasce una storia segreta

A farsi avanti sarà Camino, la più giovane delle due, la quale bacerà appassionatamente la sua fiamma venendo pienamente ricambiata. Ben presto, però, la madre della fanciulla scoprirà quanto accaduto e deciderà di impedire a sua figlia di frequentare l’insegnante. A suo avviso, infatti, la donna ha delle idee un po’ troppo rivoluzionarie che influiscono negativamente sulla giovane.

Ad ogni modo, le anticipazioni di Una Vita che provengono dalla Spagna svelano che le due donne non saranno disposte a reprimere i loro sentimenti. Per tale ragione, si lasceranno andare contro tutto e tutti e daranno luogo ad una relazione segreta. Per quanto riusciranno a tenere nascosta la cosa? E, soprattutto, come prenderanno gli abitanti di Acacias la nascita di questa relazione così anticonvenzionale per quei tempi? Ci tocca attendere un po’ di mesi prima di scoprirlo.