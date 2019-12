Beautiful, anticipazioni: Steffy gelosa di Hope e Phoebe

Colpi di scena a non finire nelle prossime puntate di Beautiful in onda tra dicembre e gennaio su Canale 5. Ovviamente, terrà banco la story-line della morte di Beth. Tra non molto, Steffy riuscirà ad adottare Phoebe pagando la bambina a caro prezzo.

Reese, per non farsi scoprire, sarà costretto a lasciare Los Angeles. Tuttavia Zoe indagherà su suo padre, scoprendo il baby swip. Hope si legherà molto alla piccola Phoebe e Steffy ne sarà gelosa.

Anticipazioni Beautiful: Zoe scopre la verità sullo scambio di culle

Come si evince dalle anticipazioni americane della soap fornite da She Know, Zoe rimarrà senza fiato quando apprenderà che la piccola Phoebe è Beth, la figlia di Hope che Reese ha detto di non essere riuscito a salvare durante la notte all’isola di Catalina. Nel frattempo, la giovane Logan passerà molto tempo con la sorellina adottiva di Kelly, ovvero Phoebe. Hope la tratterà come se fosse sua figlia, tanto che Steffy si preoccuperà che la sua rivale in amore si stia affezionando troppo alla bimba.

Gli spoiler di Beautiful affermano a tal proposito che Hope non solo si legherà alla piccola, ma che inizierà a diventare ossessionata da lei, tanto da volerla accudire giorno e notte come fosse sua madre. Hope chiamerà Phoebe “la sua principessa”, destando un certo stupore nella Forrester, che non perderà tempo per chiedere consiglio a sua madre Taylor.

Steffy si sfoga con Liam riguardo Hope

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Steffy si confiderà con Liam, mettendolo al corrente dello strano comportamento della moglie. Senza mezze misure, la Forrester spiegherà al suo ex marito che Hope sta maturando una vera e propria ossessione nei confronti di Phoebe. In realtà, Steffy vorrebbe portare Liam dalla sua parte, come le consiglierà la madre Taylor.

In un momento successivo, i telespettatori di Beautiful vedranno la fine dell’amore tra Katie e Thorne, che dirà alla moglie di voler divorziare. L’uomo sarà geloso del rapporto che la Logan avrà instaurato con Bill nel periodo in cui lui era lontano da Los Angeles. La dolce Katie incontrerà Wyatt e si confiderà con l’ex fidanzato, dicendogli che non avrebbe dovuto sposarsi con Thorne.

Tra i due ci sarà un ritorno di fiamma? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni americane della soap opera per scoprire la verità sulla coppia e, inoltre, su come si evolverà la complicata situazione che coinvolge Steffy, Hope e Phoebe. La chiave di volta potrebbe essere Zoe, ma la ragazza non avrà alcuna intenzione di mettere nei guai suo padre Reese.